Кыргызстан: грядут парламентские выборы

В преддверии парламентских выборов 2020 года в Кыргызстане наблюдается непростая общественно-политическая ситуация.

К такому мнению пришли участники круглого стола: «Образ будущего Кыргызстана в контексте предстоящих парламентских выборов», прошедшего в Бишкеке

По мнению политолога Игоря Шестакова, тема парламентских выборов станет ключевой в следующем году, но предвыборная ситуация будет сильно отличаться от 2015 года – она будет достаточно интересной и неоднозначной.

- В течение уходящего года в обществе активно обсуждались вопросы о предвыборном пороге, о возможном самороспуске парламента, о необходимости сокращения количества депутатов ЖК КР до 35-40 человек и многие другие. Вероятно, изменится партийная конфигурация в стране, поскольку партия большинства – СДПК – потерпела, по сути, крах, и теперь представляет из себя, образно выражаясь, «разрозненные политические партизанские движения». Из тех партий, которые сегодня представлены в парламенте, шансы попасть в новый состав ЖК имеют, наверное, одна-максимум две партии, - отметил Игорь Шестаков.

По его словам, не радужные перспективы парламентских партий на предстоящих выборах можно объяснить тем, что депутаты шестого созыва не оправдали ожиданий электората.

О том, что Кыргызстан переживает кризис доверия институтам власти со стороны общественности, в своем выступлении говорил и депутат ЖК КР Чыныбай Турсунбеков. Причиной происходящего, по его мнению, являются внутриполитические процессы, в которые в последние годы были вовлечены и президент, и правительство, и парламент.

- Последние исследования показали, что у парламента самый низкий уровень доверия со стороны населения. И я согласен с мнением граждан. К сожалению, Жогоку Кенеш, как и другие институты власти, слишком увлёкся политическими разборками, отодвинув экономику на второй план. Но в защиту депутатов хотел бы сказать, что в стране действительно сложилась очень сложная политическая ситуация, которая также требовала решения, - пояснил депутат.

Он признал, что кардинально изменить ситуацию за оставшееся шестому созыву время депутаты не успеют, но заверил, что парламент старается выправить ситуацию и оставить задел для будущего состава ЖК в виде конкретных экономических программ, законов и проектов.

- У нас еще есть немного времени, чтобы принять ряд законов, которые окажут положительное влияние на экономику и ситуацию в целом. Я считаю, что мы просто обязаны успеть решить вопрос со снижением порога на предстоящих выборах до сами процентов, хотя некоторые депутаты против его снижения, - заявил Чыныбай Турсунбеков.

Парламентарий добавил, что вопросы развития экономики, борьбы с коррупцией и контрабандой, кадровые вопросы останутся приоритетными и для седьмого созыва ЖК КР.

- Как только выправится экономическая ситуация, спадёт и градус напряжения. И, как минимум, поводов для митингов и недовольства станет гораздо меньше, - подчеркнул он.

А вот депутат ЖК КР Евгения Строкова убеждена, что ситуацию в Кыргызстане намеренно раскачивают внешние деструктивные силы, что особенно ощутимо перед выборами. По ее словам, развитие экономики первостепенно, но как только появляются какие-то конкретные планы в этом направлении, тут же возникают силы, которые начинают акцентировать внимание на чем-то другом.

- Возьмем последние события, которые у нас происходили. То проходит выставка феминисток, организаторы которой заведомо знали к какому результату она приведет, и что столкнет определенные слои населения. Это было заведомо сделано, чтобы создать нестабильность. То создается образ единого коррупционера, от которого, якобы, зависит все благополучие в нашей стране. Я не хочу становиться на защиту кого бы то ни было, но очевидно, что все эти информационные войны нацелены на манипулирование эмоциями людей, на снижение уровня доверия к власти, на разделение народа. При этом нужно понимать, что, посадив одного человека, мы проблемы в стране не решим. Потому что наша проблема в самой системе госуправления, которую нужно менять, - подчеркнула Евгения Строкова.

По ее словам, показателем того, что в преддверии старта парламентской гонки ситуация в Кыргызстане моделируется внешними силами, говорят и митинги, прошедшие в Бишкеке в ноябре.

- Номинально за организацией этих митингов стоит «медийный проект» формальным лидером которого является бывший депутат парламента с именитой фамилией, по сути, имевшая массу возможностей реально бороться с той же коррупцией, но ничего полезного для страны не сделавшая за время своего депутатства. Фактически же за этим проектом стоят более серьезные силы, которые в реальности не собираются бороться с коррупцией, потому что им ее искоренение не выгодно по ряду причин. Они нащупали болевые точки нашего общества и давят на них, чтобы привести в парламент псевдопатриотов, которые, придя во власть, постараются, например, переориентировать внешнеполитический курс республики. Я думаю, что доказательством этому может служить тот факт, что после митинга отдельные политики, в том числе и депутаты, стали высказываться за выход Кыргызстана из ЕАЭС, - отметила парламентарий.

Эмоциональной манипуляцией с дальнесрочным прицелом Евгения Строкова назвала и призывы сократить число депутатов со 120 до 35 человек.

- Дело в том, что 35 человек может «купить» одна неправительственная организация, тогда как 120 человек не купишь, обязательно найдутся те, кто пойдут против их целей, - добавила она.

Проблемой, способной негативно повлиять на внутриполитическую ситуацию в будущем депутат назвала и нынешнюю кадровую политику.

- Кадры, которые несут в себе антинародную мораль и нравственность, а за иностранные деньги еще и разрушительную идеологию, специально внедряются в госорганы, чтобы разъесть наше государство изнутри, как яблочный червь. И все это опять же происходит в преддверии выборов, - добавила Евгения Строкова.

Говоря о нынешней общественно-политической ситуации, политолог Марат Казакпаев отметил, что отчасти нестабильность является результатом внутренних процессов, а отчасти следствием внешнего вмешательства.

- Роза Отунбаева считается прозападным политиком, потому что она долгое время в качестве дипломата работала в США. Она и сейчас поддерживает контакты с Вашингтоном, и здесь общается в основном с прозападными политиками и общественными активистами. Радио «Азаттык» - это филиал международной медиа-корпорации «Свобода» - т.е. американский бренд. Совместно они создают общественно-политические тренды в Кыргызстане, что наталкивает на мысль о том, что за происходящими сегодня в республике событиями стоят Соединенные Штаты Америки, - пояснил Марат Казакпаев.

С таким предположением согласился и эксперт по вопросам государственного управления Шерадил Бактыгулов. По его мнению, сегодняшние события в Кыргызстане, аналогичны тем, что привели к падению государственности в Ираке, Сирии и Ливии, где также были назначены виновные, а их застрельщиками выступили американские и проамериканские СМИ, которые довели до точки кипения общественное мнение, и в итоге эти страны перестали существовать, как государства.

- Эти страны сейчас существуют только на бумаге. Такой же «бумажный суверенитет» уготован нам. Виновные назначены, под них «подгоняются» доказательства. А об исходе этой игры мы даже не задумываемся. Поэтому контекст событий предстоящих парламентских выборов имеет важное значение, - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на сегодняшний день обозначились три основных блока участников предстоящих выборов.

- Каждый из трех блоков участников выборов имеет в своем арсенале широкий инструментарий давления на выбор избирателя. Каждый из них имеет своих «покровителей» как внутри, так и за пределами страны. Однако проблема не в том, насколько законны или незаконны эти инструменты, - отметил он.

По словам эксперта, коренная проблема заключается в том, что будет с Кыргызской Республикой после выборов.

- Обзор событий и заявлений политиков разного уровня, интернет-активистов, местных и иностранных журналистов, а также динамика событий и их информационное сопровождение указывают на то, что страну ведут к расколу. К декабрю 2019 года в обществе уже произошел глубокий раскол между городской и сельской интеллигенцией, между горожанами и сельчанами, между севером и югом страны. Такого глубокого раскола между кыргызами еще никогда не фиксировалось, - подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Углубляющийся раскол, по его мнению, окажет влияние на итоги выборов. В связи с чем возрастает вероятность организации акций протеста в поствыборный период.

- Образно говоря, порох готов, фитиль подожжен, осталось только выждать удобный для заказчика момент и взорвать общественно – политическую ситуацию. Даже если выборный процесс будет на 200 процентов прозрачным и честным, его итоги будут оспорены. Потому что информационная война 2018-2019 годов в Кыргызстане уже привела к тому, что рациональное мышление людей сменилось эмоциональным мышлением, - подчеркнул эксперт.

Однако эксперт по госуправлению Алишер Мамасалиев не видит внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане. По его мнению, в республике созрела критическая протестная масса, готовая противопоставить позицию населения действиям властей.

- Ситуация в стране тревожная, предконфликтная. Во-первых, назревает социальный конфликт, во-вторых – межличностный конфликт между отдельными представителями политической элиты, в-третьих – между региональными лидерами. Поэтому власть должна учитывать эту ситуацию и правильно на нее реагировать, - отметил он.

В свою очередь член ЦИК, заслуженный юрист КР Кайрат Осмоналиев подчеркнул, что активность внешних игроков на самом деле очевидна, как и тот факт, что внутри страны назревает конфликтная ситуация, на что власти КР должны реагировать принятием адекватных превентивных мер.

- Сейчас власть либо игнорирует происходящие события, либо предпринимает жесткие меры, в то время, как необходимо придерживаться золотой середины, исходя из того, что в обществе существует повышенный запрос на справедливость, - отметил Кайрат Осмоналиев.

На политизацию религии обратил внимание эксперт Канатбек Мурзахалилов. По его словам, со времен обретения независимости религиозный аспект на выборах в Кыргызстане используется постоянно, а на предстоящих выборах он будет использоваться максимально.

- Когда нужно собрать население политики уже не обращаются в органы местной власти, они идут к имамам, потому что священнослужители могут собрать тысячи людей. Понимая это, политики открыто заигрывают с верующими, - рассказал эксперт по вопросам религии.

Он отметил, что на сегодня проблема заключается в том, что в последнее время наметилось явное противостояние между светской и религиозной частями общества.

- Согласно данным исследования, которое мы провели, в Кыргызстане 92 процента населения идентифицирует себя мусульманами, при этом 30 процентов молодежи хотели бы жить по Шариату. Усугубляется ситуация тем, что в Кыргызстане представлены многие исламские течения, в том числе и те, которые запрещены в соседних государствах и России, а управление их жооматами осуществляется извне. Чтобы понять уровень проблемы, и увидеть к чему это может нас привести, достаточно посмотреть на пример Ближнего Востока, - пояснил Канатбек Мурзахалилов.

Выборы в Жогорку Кенеш КР намечены на октябрь следующего года, однако, уже сейчас, по мнению экспертов, в стране наблюдается повышение политической и общественной активности, что говорит о начале парламентской гонки на низком старте.

Наталья Лобанова, http://region.kg/