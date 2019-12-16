Равшан Жээнбеков чувствует себя в холодной камере, как в холодильнике. У омбудсмена нет времени посетить ИВС

Токон Мамытов пояснил, что уедет в командировку, однако пообещал отправить своих представителей

Комитет гражданского контроля со ссылкой на экс-депутата Жогорку Кенеша Равшана Жээнбекова призвал омбудсмена Токона Мамытова посетить изоляторы временного содержания.

Сообщается, что в ИВС ГУВД Бишкека температура помещений очень низкая, и «люди содержатся в холодильнике», что можно считать «пытками».

«Напоминаем, что Кыргызская Республика обязана соблюдать минимальные стандарты содержания задержанных лиц. Лишенные свободы лица должны пользоваться уважительным отношением вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности. Ни один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие обстоятельства не могут служить оправданием для них», - сообщает комитет гражданского контроля.

Омбудсмен Токон Мамытов пояснил Vesti.kg, что в данный момент сотрудники института занимаются этим вопросом. Он сказал, что направит туда своих сотрудников.

- Я сам не смогу посетить ИВС, так как собираюсь уезжать в командировку, - пояснил Токон Болотбекович. – Но от нас обязательно туда отправятся сотрудники и рассмотрят жалобу. У нас для этого есть целый отдел.

VESTI.KG

