Глава Минобразования рассказал, для чего нужна Исламская академия в Кыргызстане

"Между Министерством образования и науки КР и Международным фондом имени Шейха Мухаммада Зайеда ОАЭ подписано соглашение об открытии Исламской академии в Кыргызстане", - сообщил министр образования и науки Каныбек Исаков.,
Член официальной делегации Кыргызской Республики в рамках официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Объединенные Арабские Эмираты.
"Академия будет обучать самым главным постулатам ислама - состраданию, терпимости, доброте и милосердию. Призывать к благим деяниям. Например, в Татарстане (РФ) функционирует светская Академия ислама, в которой образовательная программа создана на основе объединения современной науки и религии.
Стандарты образования в Исламской академии будут полностью отвечать государственным стандартам образования и дополнены другими программами по подготовке теологов", - пояснил Каныбек Исаков.
Как он отметил, руководители госорганов и МСУ также станут слушателями лекций академии в целях получения информации о современной религиозной науке, чтобы уметь распознавать различные религиозные радикальные тенденции в обществе.
С ОАЭ договорились о квотах для студентов Кыргызстана по обучению на бюджетной основе
"Все это делается ради сохранения мира, согласия в обществе. Основной контроль за деятельностью академии будет за Министерством образования", - подчеркнул Каныбек Исаков.
Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков 15 ноября 2018 года на II международной конференции "Ислам в современном светском государстве" заявил, что в будущем необходимо создать Исламскую академию, деятельность которой будет под контролем государства.
"Исламский колледж начал внедрять учебные стандарты, соответствующие требованиям госстандарта, под контролем Министерства образования, что также является примером, достойным поддержки", - добавил глава государства.
По его словам, медресе, исламский колледж, исламский институт, исламский университет должны стать соответствующими ступеньками единой образовательной системы.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!