Глава Минобразования рассказал, для чего нужна Исламская академия в Кыргызстане

"Между Министерством образования и науки КР и Международным фондом имени Шейха Мухаммада Зайеда ОАЭ подписано соглашение об открытии Исламской академии в Кыргызстане", - сообщил министр образования и науки Каныбек Исаков.,

Член официальной делегации Кыргызской Республики в рамках официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Объединенные Арабские Эмираты.



"Академия будет обучать самым главным постулатам ислама - состраданию, терпимости, доброте и милосердию. Призывать к благим деяниям. Например, в Татарстане (РФ) функционирует светская Академия ислама, в которой образовательная программа создана на основе объединения современной науки и религии.

Стандарты образования в Исламской академии будут полностью отвечать государственным стандартам образования и дополнены другими программами по подготовке теологов", - пояснил Каныбек Исаков.

Как он отметил, руководители госорганов и МСУ также станут слушателями лекций академии в целях получения информации о современной религиозной науке, чтобы уметь распознавать различные религиозные радикальные тенденции в обществе.



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"Все это делается ради сохранения мира, согласия в обществе. Основной контроль за деятельностью академии будет за Министерством образования", - подчеркнул Каныбек Исаков.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков 15 ноября 2018 года на II международной конференции "Ислам в современном светском государстве" заявил, что в будущем необходимо создать Исламскую академию, деятельность которой будет под контролем государства.

"Исламский колледж начал внедрять учебные стандарты, соответствующие требованиям госстандарта, под контролем Министерства образования, что также является примером, достойным поддержки", - добавил глава государства.

По его словам, медресе, исламский колледж, исламский институт, исламский университет должны стать соответствующими ступеньками единой образовательной системы.

kaktus.media