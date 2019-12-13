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Адвоката Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос

Замир Жоошев не пойдет на беседу в Военную прокуратуру  

Адвокат Замир Жоошев, защищающий интересы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, вызван на допрос в Военную прокуратуру. Об этом юрист сообщил сам.

В повестке не указано, в качестве кого его вызвали на беседу. Есть лишь указанное время - 15:00.  

«1. Не указано, в качестве кого я должен явиться;

2. Не указано, конкретно к какому следователю я должен явиться;

3. В повестке не сообщают мне о моем праве прийти с адвокатом;

4. Не указаны последствия неявки;

5. Не указан номер телефона или адрес электронной почты следователя, куда мог бы я позвонить или написать и уведомить о причинах неявки;

6. Не указано - конкретно по какому вопросу меня приглашают?

Ответ на последний вопрос очень важен. Поскольку адвокат в силу профессиональной тайны не может подвергаться допросу по вопросам, касающимся его подзащитного» - написал Жоошев.

Он также добавил, что в связи с перечисленными замечаниями, а также запланированными следственными мероприятиями в ГСУ МВД он не пойдет на допрос в Военную прокуратуру.

VESTI.KG

           

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