Адвоката Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос

Замир Жоошев не пойдет на беседу в Военную прокуратуру
Адвокат Замир Жоошев, защищающий интересы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, вызван на допрос в Военную прокуратуру. Об этом юрист сообщил сам.
В повестке не указано, в качестве кого его вызвали на беседу. Есть лишь указанное время - 15:00.
«1. Не указано, в качестве кого я должен явиться;
2. Не указано, конкретно к какому следователю я должен явиться;
3. В повестке не сообщают мне о моем праве прийти с адвокатом;
4. Не указаны последствия неявки;
5. Не указан номер телефона или адрес электронной почты следователя, куда мог бы я позвонить или написать и уведомить о причинах неявки;
6. Не указано - конкретно по какому вопросу меня приглашают?
Ответ на последний вопрос очень важен. Поскольку адвокат в силу профессиональной тайны не может подвергаться допросу по вопросам, касающимся его подзащитного» - написал Жоошев.
Он также добавил, что в связи с перечисленными замечаниями, а также запланированными следственными мероприятиями в ГСУ МВД он не пойдет на допрос в Военную прокуратуру.
VESTI.KG
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