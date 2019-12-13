Адахан Мадумаров назвал Розу Отунбаеву самозванкой

Экс-спикер ЖК предложил вспомнить хоть одного великого и уважаемого в Кыргызстане человека, родившегося в городе, выросшего на асфальте, а не в селе

Экс-спикер ЖК Адахан Мадумаров назвал бывшего президента переходного периода Розу Отунбаеву самозванкой.

Политик раскритиковал Отунбаеву за то, что она публично поддержала скандальную выставку «Феминнале» и сам формат мероприятия.

«Кто такая Отунбаева, я говорил еще в 2010 году. Я говорил, что она самозванка, которая сама себя вознесла. Даже язык не поворачивается назвать ее политиком.

Последние действия Отунбаевой показали ее истинное лицо. Оказывается, наш народ очень долго терпит, а когда говоришь, то никто не слушает до тех пор, пока женщины не разденутся и не выйдут на улицу. Эти события были сильным ударом по гордости, да еще по национальной чести.

У нашего народа есть выражение: «Запрет девушке в сорока домах». А то, что они выставили белье напоказ, оголились - это дикость. Пусть она поедет в Лондон и попробует там сделать нечто подобное - тогда увидит, как отреагируют демократы, перед которыми она так преклоняется. Во Франции попробовали сделать нечто подобное и подверглись критике. Все видели, какое в Украине проявили отношение к появлению обнаженных женщин», - напомнил Мадумаров.

Он также добавил, что действия Розы Отунбаевой противоречат государственным интересам. А чиновники и политики, которые приглашают ее на мероприятия и сажают на почетное место, не правы.

«Все мы очень любим демократию. Однако и у демократии есть рамки, ответственность. У нас есть замечательные, великие поэты, писатели, возвышавшие женщину, прославлявшие ее высоту, величие, святость. Все мы вышли из села. После расчесывания волос женщина не бросает на землю оставшийся на расческе волос.

Простите, не то что трусы, но даже волос с расчески не бросает на землю, а заворачивает его и прикрепляет в том месте, куда не ступает нога человека и где никто не увидит. Это наша культура. Однако Отунбаева далека от таких понятий. Она разве с неба упала, а не пришла из села? Сама она откуда пришла?

Мы, кыргызы, все вышли из села. Пусть назовут хотя бы одного из наших великих личностей, которыми мы гордимся и которых возвеличиваем, родившегося в городе, выросшего на асфальте, поедавшего шоколад и мороженое. Посмотрите на такие величины, как Чынгыз Айтматов, Касымали Жантошев, Тологон Касымбеков, Туголбай Сыдыкбеков и других наших великих личностей — все они вышли из села. Все они выросли в селе, пили воду из арыка. Это представители «сельских», которых так ненавидит Отунбаева. В данном аспекте я расцениваю поступок Отунбаевой исключительно как очередное позорище со стороны этой женщины», - заключил он.



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