Задержаны начальник управления и пять должностных лиц Госэкотехинспекции

АКС ГКНБ выявила устойчивую коррупционную схему в ГИТЭБ по систематическому получению взяток от бизнесменов
Сотрудники АКС ГКНБ пресекли устойчивую коррупционную схему в деятельности Госинспекции по экологической и технической безопасности при правительстве.
В частности, установлено, что группа должностных лиц Госэкотехинспекции в целях незаконного финансового обогащения создали устойчивую схему по систематическому получению денежных средств от частных компаний за положительное решение вопросов, отнесенных в компетенцию архитектурно-строительного надзора.
По результатам проведенных продолжительных специальных следственных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 319 (Корупция) и ст.325 (Получение взятки) задокументированы фигуранты коррупционной цепи в систематическом получении и дальнейшем распределении незаконно полученных денежных средств.
6 декабря 2019 года при очередном получении и распределении денежных средств в размере 2000 долларов с поличным задержаны начальник управления ГИЭТБ «А.Т.» и главный инспектор «Б.Б.».
VESTI.KG
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