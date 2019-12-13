Институт Медиа Полиси о допросе журналиста по Skype: Это допустимо, есть договоренности

Институт Медиа Полиси прокомментировал отказ ГКНБ проводить допрос журналистов "Азаттыка" по Skype.

"Это выглядит как давление на журналистов, которые проводят расследование, и на "Азаттык". Процессуально проведение допроса через Skype допустимо, и ничто не мешает правоохранительным органам оформить протокол допроса на основании такого действия. Однако правоохранительные органы продолжают настаивать на личном присутствии журналистов. Цель приглашения свидетеля на допрос – это получение важной информации об обстоятельствах дела для проводимого органами расследования.

Соответственно для органов не составляет принципиальной разницы способ получения этой информации.

По нашему мнению, это требование не подкреплено законным интересом. Более того, в данном случае они могут, руководствуясь ст. 514, 515 УПК КР, обратиться в ЧР с просьбой провести допрос свидетеля органами следствия ЧР, поскольку есть двустороннее соглашение о взаимной правовой помощи.

Поскольку они настаивают на непосредственном присутствии свидетеля, журналиста, то складывается впечатление, что следствие преследует какую-то иную цель.

Отметим также, что в соответствии с указом президента КР от 21.07.1999 г., договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между СССР и ЧССР до сих пор имеет юридическую силу.

Стороны (Кыргызская Республика и Чешская Республика) оказывают правовую помощь путем выполнения отдельных процессуальных действий, в частности, составления и пересылки документов, проведения обысков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон и др.

Следовательно, Генеральная прокуратура на основании следственного поручения ГКНБ может обратиться по месту проживания свидетеля с просьбой провести допрос, все данные действия процессуально протоколируются и направляются в Кыргызстан.

Напомним, журналистов "Азаттыка" вызвали в ГКНБ на допрос в связи с опубликованным расследованием. "Азаттык Медиа" указал, что в связи с нахождением указанных журналистов за границей они готовы ответить на вопросы через Skype. Однако ГКНБ настаивает на личном присутствии сотрудников СМИ.

Напомним, 21 ноября было опубликовано расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop о коррупции на кыргызстанской таможне, которая была частью деятельности уйгурского мультимиллионера Хабибулы Абдукадыра и членов его семьи. В этом расследовании фигурируют имена Айеркена Саймаити, убитого в Стамбуле, и экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. В расследовании утверждается, что Айеркен Саймаити отмыл $700 млн через Кыргызстан.

Общество потребовало реакции от властей. Аппарат президента прокомментировал, что никаких общих дел у президента и миллионера Хабибулы Абдукадыра не было. 25 ноября гражданское общество провело в Бишкеке мирную акцию против коррупции.

3 декабря вышло третье расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop о теневых курьерах, вывозящих миллионы из страны.

kaktus.media