Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве начальника службы спецназа Усена Ниязбекова.

Как заявил глава МВД Кашкар Джунушалиев, выстрел, от которого погиб Ниязбеков, был сделан из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Начальник «Альфа» погиб 7 августа во время штурма дома Атамбаева в селе Кой-Таш — он получил пулевое ранение в грудь.

Депутат парламента Тынчтык Шайназаров заявил, что ответственность за события в Кой-Таше «целиком и полностью лежит» на Атамбаева и его сторонниках.

«Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти», — заявил он.

На заседании члены парламента поручили правительству и правоохранительным органам изучить факты из заключения госкомиссии.

Комиссию по расследованию событий в Кой-Таше создали по распоряжению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева 29 августа. Ее возглавил первый вице-премьер-министр Жениш Раззаков, в состав вошли семь депутатов, а также члены Совета безопасности, общественные деятели и эксперты.

Комиссия изучает столкновение между правоохранителями и сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которое произошло 7 и 8 августа в селе Кой-Таш. При попытке задержания Атамбаева погиб один спецназовец, около ста человек пострадали.

Kloop.kg