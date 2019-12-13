Нарын Айып: "Чем сельские хуже городских? На сельских страна держится. Не смейте делить народ и так далее"

Нарын Айып: "Чем сельские хуже городских? На сельских страна держится. Не смейте делить народ и так далее"

Роза Отунбаева сказала во вторник про деградацию культуры, а возникшая в связи с этим дискуссия в интернете, что вот, мол, она разделила народ на городских и сельских, – это как раз признак этой самой деградации общества.

Хотим мы того или не хотим, сельская культура отличается от городской. Городской парень, приехавший на село и ведущий себя там по-городскому, пытаясь установить там городские порядки, будет смешон. Точно так же был смешон и деревенский парень в городской среде, но в последнее время городская среда уже настолько изменилась, что несуразных деревенских действий, привычек, рассуждений в городе никто не замечает – настолько все к этому привыкли.

Другая проблема, которую обнажила эта дискуссия – никто не старается вникнуть в суть происходящего, разобраться, сопоставить что-то с чем-то, увидеть зерно... Все заранее имеют свою определённую позицию, и всё, что вокруг происходит, подгоняют под эту свою канву. Никто не пытается понять, о чём говорит Отунбаева, все сразу возмущаются: Чем сельские хуже городских? На сельских страна держится. Не смейте делить народ и так далее.

Пример, ставший уже почти классическим: Стóит увидеть в расследовании «Азаттыка» какие-то недочёты или ошибки и сказать об этом, все сразу возмущаются: Вы что, продались Матраимову? И это тоже деградация не только культуры, но и образования, образа мышления, подходов к проблемам...

Нарын Айып, тележурналист

NazarNews.kg

