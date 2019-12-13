В своем ли уме бессовестная Отунбаева?!

До этого народ уважал Отунбаеву.

Но после того как по музею прошлись голые девушки, после истории с трусами ее перестали уважать. Хотя экс-президент и не сильно поддерживала те явления, она разгневана увольнением директора-организатора Миры Жангарачевой, высказывается, всех критикует. Даже на презентации книги лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Отунбаева высказалась по поводу музея: «Из сел приехали столько людей, половина Бишкека – сельчане. Эй, мы не можем опуститься до вашего уровня, сделать шаг назад.

А что если завтра кто-то заявится в мой офис и скажет: «С завтрашнего дня вы все обязаны носить платки»? Почему кто-то должен нам указывать? Сельчане! Исправляйтесь, хоть немного! Хотя бы немного повысьте свою культуру. Это недопустимо. Есть такое понятие, как современное искусство». Ляпнула, показав весь свой уровень. Разве так должен выступать человек, правивший народом? Разве не знает, что 70% населения Кыргызстана проживает в сельской местности? Даже бредить нужно в меру. Лучше бы сама исправилась, а не требовала этого у сельчан… Даже стареть нужно как следует, а не предаваться маразму…

nazarnews.kg