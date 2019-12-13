Выяснилось, что Равшан Жээнбеков не называл Алмазбека Атамбаева трусом.

Депутат Шайназаров объяснил, что лишь передал слова коллеги.Экс-парламентарий не успел сам опровергнуть это. Его водворили в ИВС
В СДПК опровергли слова депутата Жогорку Кенеша Тынчтыка Шайназарова о том, что бывший народный избранник Равшан Жээнбеков назвал Алмазбека Атамбаева трусом. Об этом заявила советница бывшего президента Кундуз Жолдубаева.
Она заявила, что Жээнбекова удивили слова Шайназарова.
- Перед тем как Равшан Жээнбеков накануне зашёл в ГСУ МВД, мы с ним общались, - сказала Жолдубаева. - Он опроверг ту наглую ложь, которую вчера с высокой трибуны озвучил депутат Шайназаров. Равшан Жээнбеков был удивлён и дал понять, что даст опровержение после того, как выйдет с допроса. Но, к сожалению, он так и не вышел. Точнее, ему не дали выйти. Держали в ГСУ целый день и ночью водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Шайназаров между тем пояснил Vesti.kg, что слова Равшана Жээнбекова передал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше Исмаил Исаков.
- На заседании госкомиссии, когда писали отчет, об этом нам рассказал Исмаил Исаков, - пояснил депутат.
VESTI.KG
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