Вице-спикер Аида Касымалиева прокомментировала иск Матраимова к "Азаттыку", Kloop и 24.kg

Вице-спикер Аида Касымалиева на своей странице в Facebook прокомментировала иск экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова к "Азаттыку", Kloop и 24.kg.

Касымалиева считает решение суда об аресте счетов изданий давлением на СМИ.

"Арест счетов изданий - это давление на эти издания и их сотрудников. Такое решение должно быть обжаловано. Человек может судиться - это его право, при этом стороны обращаются в суд в поисках справедливости. В том чтобы арестовывать счета, нет ни логики, ни разумности, ни справедливости, о чем уже заявили медиаэксперты. В этих изданиях работают наши граждане, и они должны получать свои зарплаты, пока идет суд, и даже после. Зарплаты, кстати, у журналистов не такие высокие. Я никогда не обращаюсь в суд именно по СМИ, когда задевают мою честь, бросают тень на мою репутацию, пишут ложь и вырывают из контекста слова. Потому что я верю, что если развивать качественную журналистику и воспитывать у людей медиаграмотность, то желтая пресса со всеми слухами и необъективной, непроверенной информацией отпадет сама с собой", - написала Касымалиева.

Напомним, вчера, 12 декабря, экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов подал иск против 24.kg, "Азаттыка", Kloop и журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова.

Иск касается защиты чести и достоинства Райымбека Матраимова. Суммы исков Райымбека Матраимова составили: 22 млн сомов - к "Азаттыку", 12,5 млн - к Kloop, 15 млн - к 24.kg, 10 млн - к журналисту Али Токтакунову. Судья Жылдыз Ибраимова сразу же вынесла определение об аресте банковских счетов ответчиков.

"Нет слов. Одни матры". Реакция соцсетей на иск Матраимова к 24.kg, "Азаттык", Kloop 2

Институт Медиа Полиси считает, что этот иск подан для запугивания других СМИ.

Реакция общественности не заставила себя ждать. Возмущенные граждане предлагают выйти на митинг в поддержку свободы 18 декабря.



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