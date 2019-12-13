Судьба партии «Кыргызстан» предрешена? Или…

Мы пришли к такому заключению.
Почему-то в последнее время про партию «Кыргызстан» можно сказать: «Дурная утка рано вылетает».
Ранее партия провела свой съезд и объявила, что намерена участвовать в выборах. В начале этой недели партия вновь напомнила о том, что намерена принять участие на парламентских выборах, а поводом для такого заявления послужил Международный день борьбы с коррупцией. В своем заявление партия заверила, что поддерживает курс президента и призвала другие политические силы объединиться вокруг главы государства.
Исходя из характера заявления возникает вопрос – значит, судьба партии «Кыргызстан» по итогам предстоящих парламентских выборов уже предрешена? Или такое заявление-демарш можно воспринимать как звоночек от руководства партии к главе государства: «Мы с вами, только нас не забудьте»?
Источник: газета «Майдан.kg» №49 от 11.12.2019 / стр. 4, gezitter. org
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