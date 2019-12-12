«Не надо врать! Свидетели еще живы». Ирина Карамушкина вступила в перепалку с коллегой

Депутата возмутили слова членов комиссии по Кой-Ташу о том, что спецназ якобы вежливо постучал в ворота и попросил Атамбаева открыть двери

Депутат Ирина Карамушкина возмутилась тем, что в решении госкомиссии по событием в Кой-Таше не все факты указаны верно. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

- Удобно вешать всех собак на Атамбаева, но зачем врать? - возмутилась она. - Члены комиссии говорят, что спецназ приехал и сначала вежливо постучал в ворота с просьбой открыть. Но ведь я сама снимала вооруженный штурм. И свидетели, слава богу, еще живы. Скажите, кто стал инициатором конфликта?

На что член комиссии, депутат Тынчтык Шайназаров ответил ей, что инициатором был Алмазбек Атамбаев.

- Он спровоцировал всех тем, что не выполнял законные требования, - пояснил нардеп. - На этом основании следователь мог совершить принудительный привод с привлечением органов дознания, в том числе и ГКНБ.

На что Карамушкина парировала, что во времена правления Атамбаева ее коллега Шайназаров не был таким принципиальным.

Напомним, в Жогорку Кенеше обсуждают заключение госкомиссии по событиям, которые произошли в селе Кой-Таш 7-8 августа.

VESTI.KG