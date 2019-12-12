В Жогорку Кенеше прозвучало, что Атамбаев якобы призывал истребить ошских или отправить их на юг

Заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше гласит, что генпрокуратура должна дать оценку действиям СМИ, которые содействовали преступлениям против власти

В Жогорку Кенеше началось рассмотрение заключения госкомиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа. Докладчиком выступил член данной комиссии Тынчтык Шайназаров.

Депутат поведал, что в ходе работы комиссия заслушала свидетелей, ознакомилась с материалами, а также встретилась с жителями села. Он особо отметил, что парламентарии Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова отказались выступать на комиссии, проигнорировав приглашение.

По заключению комиссии, событиям в Кой-Таше предшествовала череда происшествий. Так, документ начинается с описания аварии на ТЭЦ Бишкека, а также судебного процесса по делу о модернизации теплоэлектроцентрали.

- По реконструкции ТЭЦ глава государства лично принимал решение о том, какие компании проведут модернизацию, - заявил Шайназаров. - С ним в принятии решений участвовали люди из высших эшелонов власти, на которых впоследствии были заведены уголовные дела. А после выборов президента соратники Алмазбека Атамбаева хотели занимать важные посты в государстве, но тогда началось расследование коррупционных дел. Когда они поняли, что не могут влиять на управление государством, то начали кампанию по очернению президента Сооронбая Жээнбекова.

Депутат пояснил, что, по мнению комиссии, сторонники бывшего президента вели работу через соцсети, а также СМИ.

- Они начали настраивать народ на митинги и даже провели две акции, -напомнил Шайназаров. - Тогда Атамбаев официально критиковал власть и говорил, что Сооронбай Жээнбеков хочет установить режим Бакиева. Карамушкина, Орозова, Кодуранова, Артыков и другие участвовали в этом. Они проводили акции протеста под лозунгами борьбы с коррупцией, но на самом деле тогда была подписана резолюция о досрочных выборах. Кроме того, Атамбаев назвал парламент «чимкириками» ( «соплями» - прим. ред.).

Члены комиссии также расписали, как создавался «народный штаб» в доме бывшего президента.

- Въезд заблокировали, привезли камни и мешки с песком, - напомнил он. - На окнах помещений были решетки, а на стенах висели противогазы. В комнатах находились бутылки с зажигательной смесью. Атамбаев пугал тем, что разделит народ. А его соратник Мээрбек Мискенбаев заявлял, что Кыргызстан должен быть без Сооронбая Жээнбекова. Карамушкина же говорила, что назад пути нет, и победа будет за ними.

В документе указаны воспоминая Атамбаева о том, как он мечтал построить дом у реки и сделать там музей. А потом он говорил о межнациональной розни. Были слова о том, что ошских надо истребить, отправить их на юг. Якобы только тогда будет порядок в государстве. В целях увеличения своих последователей дома у Атамбаева проводились лекции о нестабильности государства. Сторонники бывшего президента начали кампанию, чтобы признать незаконным решение парламента о снятии неприкосновенности с Атамбаева.

Шайназаров добавил,что все обвинения против Атамбаева были выдвинуты на законных основаниях.

- По модернизации ТЭЦ была создана комиссия, которая проводила расследование, - напомнил он. - Именно она вынесла заключение о том, что преступление было. Также было и с делами по освобождению Батукаева, незаконной покупке участка и покупке угля для ТЭЦ. По незаконному освобождению Батукаева была необходимость пригласить Атамбаева на допрос, и это было возможно сделать, так как у него уже не было статуса экс-президента. Ему трижды отправляли повестки, но он не явился и в СМИ сказал, что не придет. Атамбаев открыто говорил, что в случае принудительного привода применит оружие. К нему приезжали сотрудники правоохранительных органов, но их не пустили - это грубое нарушение закона.

После депутатам зачитали хронологию событий штурма Алмазбека Атамбаева.

- На сотрудников «Альфы» напали сторонники бывшего президента, силовикам пришлось отразить нападение, были пострадавшие, - рассказал докладчик. - Те, кто был в штабе Атамбаева, начали собирать народ для того, чтобы оказать сопротивление. Состав сотрудников МВД не был обеспечен элементами защиты. Их забрасывали камнями. Люди устанавливали баррикады и не давали выехать силовикам. В результате милиционеры получили травмы. Из-за отсутствия средств защиты сотрудникам силовых структур также приходилось бросать камни, в результате чего пострадали гражданские. Руководство ГКНБ и МВД не смогло скоординировать свои действия для стабилизации ситуации, поэтому пришлось привлечь группу «Альфа». Но даже если привлечение «Альфы» было законным, то они не были готовы действовать в условиях наличия мирных жителей.

В итоге комиссия рекомендует генпрокуратуре:

- Дать оценку действиям сторонников Атамбаева и действиям руководства силовых ведомств;

- Дать оценку действиям всех лиц, оказывавших всяческое содействие в организации и совершении преступлений против государственной власти, в том числе ТВ и информационных изданий за публикование призывов к насильственному свержению конституционного строя;

- Изучить произведенные в период событий процессуальные действия на предмет соответствия уголовно-процессуальному законодательству;

- Обеспечить надзор за объективным расследованием уголовных дел, возбужденных в ходе событий 7-8 августа, с принятием исчерпывающих мер по установлению причин и условий, способствовавших совершению расследуемых преступлений, и вынесением актов прокурорского реагирования по всем случаям правонарушений;

- Организовать работу по своевременному и всестороннему рассмотрению обращений граждан, связанных с произошедшими событиями, и систематическому информированию общественности по расследуемым уголовным делам.

Данное заключение не подписала член комиссии Клара Сооронкулова. У нее имеется особое мнение.



VESTI.KG