Атамбаева не привезли на суд из СИЗО, он болеет — адвокаты

Заседание в Первомайском районном суде перенесли на другой день из-за отсутствия бывшего президента на процессе.



Бывшего президента Алмазбека Атамбаева не привезли в суд, потому что он болеет, сообщили журналистам его адвокаты Сергей Слесарев и Замир Жоошев.



Чем заболел бывший глава государства, они не уточнили. Жоошев сказал, что у него, возможно, давление. Процесс по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в Первомайском районном суде перенесли на 17 декабря.

Ранее Атамбаев отказывался являться в суд, но 29 ноября его привезли конвоиры. По словам адвоката Замира Жоошева, бывший глава страны решил "не подставлять молодых конвоиров, которым пришлось бы применить силу".

В тот день заседание не состоялось, и его перенесли, чтобы адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела. Атамбаев некоторое время пробыл в конвойной комнате суда, и после его увезли обратно в СИЗО.

Дело Батукаева

Азиз Батукаев в августе 2006 года был приговорен Аламудунским районным судом к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. 9 апреля 2013-го он покинул Кыргызстан, получив условно-досрочное освобождение в связи с "тяжелой болезнью". Сейчас, по информации МВД, Батукаев отбывает срок в Чечне за хранение оружия.



По этому делу, в частности, были арестованы тогдашние генпрокурор Аида Салянова, вице-премьер Шамиль Атаханов и министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Им и еще нескольким фигурантам дела изменили меру пресечения на домашний арест за согласие сотрудничать со следствием. Работавшая тогда в отделе судебной реформы аппарата президента Индира Джолдубаева также находится под домашним арестом.

Представителям бывшего президента Алмазбека Атамбаева последовательно вручили три повестки с требованием явиться в Следственную службу МВД для допроса по делу Батукаева. Министерство утверждало, что Атамбаев дал прямое указание отпустить криминального авторитета.

Отказ от явки на допрос привел к штурму дома Атамбаева в Кой-Таше, который 7 августа провел спецназ ГКНБ с целью задержания экс-президента. Штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторную спецоперацию, в итоге политик сдался. Позже начался силовой разгон сторонников Атамбаева. Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ. Среди выдвинутых против него обвинений — причастность к делу Батукаева.

sputnik.kg