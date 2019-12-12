Райымбек Матраимов подал иск против трех СМИ. Требует 49,5 млн сомов

Экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов подал иск против информационного агентства "24.kg". Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный директор издания Асель Оторбаева.

Как сообщается на сайте издания, иск подан и в отношении "Азаттыка", Kloop и журналиста Али Токтакунова. Иск касается защиты чести и достоинства Райымбека Матраимова. Суммы исков Райымбека Матраимова составили: 22 миллиона сомов к "Азаттыку", 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Матраимов грозится подать в суд на "Азаттык". На Токтакунова и Айтматову уже подал 32

Отметим, что 24.kg перепечатало расследование коллег из "Азаттыка" и Kloop о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов.

Стало известно, что судья Жылдыз Ибраимова уже вынесла определение об аресте банковских счетов ответчиков.

Ранее Райымбек Матраимов заявлял, что готовится судиться с радио "Азаттык" в международном суде, а также уже подал в суд на журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова и экс-депутата парламента Ширин Айтматову.

Искендер Матраимов, который в последнее время выступал с официальными комментариями по поводу своего брата, пока не доступен.

kaktus.media