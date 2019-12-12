Райымбек Матраимов подал иск против трех СМИ. Требует 49,5 млн сомов

Экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов подал иск против информационного агентства "24.kg". Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный директор издания Асель Оторбаева.
Как сообщается на сайте издания, иск подан и в отношении "Азаттыка", Kloop и журналиста Али Токтакунова. Иск касается защиты чести и достоинства Райымбека Матраимова. Суммы исков Райымбека Матраимова составили: 22 миллиона сомов к "Азаттыку", 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.
Матраимов грозится подать в суд на "Азаттык". На Токтакунова и Айтматову уже подал 32
Отметим, что 24.kg перепечатало расследование коллег из "Азаттыка" и Kloop о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов.
Стало известно, что судья Жылдыз Ибраимова уже вынесла определение об аресте банковских счетов ответчиков.
Ранее Райымбек Матраимов заявлял, что готовится судиться с радио "Азаттык" в международном суде, а также уже подал в суд на журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова и экс-депутата парламента Ширин Айтматову.
Искендер Матраимов, который в последнее время выступал с официальными комментариями по поводу своего брата, пока не доступен.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!