Кундуз Джолдубаева: Алмазбек Атамбаев не получает пенсию. Его счета арестованы

Ранее глава Соцфонда сообщил, что бывший глава государства получает пенсию в размере 100 тысяч сомов

Бывший президент Алмазбек Атамбаев не получает пенсию и другие отчисления от государства. Об этом в социальной сети Facebook сообщила советник экс-главы государства Кундуз Джолдубаева.

«Во-первых, Алмазбек Атамбаев достиг пенсионного возраста лишь 17 сентября 2019 года. Соответственно, до этого он не получал озвученную Медербеком Ирсалиевым сумму - 100 тысяч сомов. Во-вторых, все счета экс-президента, его родных и близких арестованы ещё в июне 2019 года. Так куда же тогда перечислялась пенсия? Ни Алмазбек Атамбаев, ни его родные не получают сегодня никаких отчислений от государства», - заявила она.

Ранее глава Социального фонда Кыргызстана Медер Ирсалиев на пресс-конференции заявил о том, что Алмазбек Атамбаев получает пенсию в размере 100 тысяч сомов.

«В законе о статусе экс-президента КР прописано, что пенсия бывшего главы государства определяется в размере 75 процентов от последней зарплаты. Как только мы получим решение суда о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, Соцфонд прекратит начисление», - сказал Ирсалиев.



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