Для президента Жээнбекова могут купить самолет марки Boeing

В прошлом году сообщалось, что воздушное судно, на котором летает президент, нужно заменить, так как оно морально устарело.



В качестве президентского борта (№ 1) Кыргызстан может купить самолет марки Boeing, сообщил на пресс-конференции заведующий отделом поддержания летной годности Агентства гражданской авиации Алмаз Биймурзаев.

По его словам, нельзя говорить, что нынешний Ту-154М очень старый, но в агентстве хотят, чтобы глава государства передвигался на современном самолете.

"Агентство гражданской авиации в прошлом году предложило сменить борт № 1. Но все будет в рамках бюджета", — сказал он.

Как добавил Биймурзаев, в стране есть специалисты, которые могут управлять Boeing, и созданы все условия для этого.

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Президент Кыргызстана летает на Ту-154М. Он был выпущен в 1993 году. Самолет этой марки уже терпел крушение в России, тогда погибли глава Польши и все 95 человек на борту. В начале прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу предлагал вывести из эксплуатации Ту-154М из-за авиакатастрофы. Ранее главе Кыргызстана предложили поменять самолет, так как он морально устарел.

Большинство президентов стран СНГ предпочитают летать на Airbus или Boeing.

sputnik.kg