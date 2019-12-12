Обращение Искендера Матраимова отказались рассматривать в комиссии по жалобам на СМИ

Депутат ЖК дважды писал жалобу на журналистов
Комиссия по жалобам на СМИ вынесла решение по заявлению депутата Жогорку Кенеша и брата экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова - Искендера Матраимова.
Сообщается, что парламентарий в своем обращении просил следующее:
1. Оказать содействие в установлении подлинности аудиозаписи разговора Ыдырыса Исакова с близким семьи Матраимовых;
2. Пояснить, может ли штатный сотрудник независимого СМИ вступать в неформальные беседы;
3. Дать оценку 8 новостным статьям, опубликованным в поддержку свободы слова, и позицию радио Kyrgyz Azattyk Unalgysy с учетом мнений:
Центр Медиа Развития, вице-спикера Аиды Касымалиевой, депутатов Жогорку Кеңеша Жанара Акаев и Абдывахапа Нурбаева, движения Umut2020, представителя OSCE Programme Office in Bishkek Арлема Дезира, Human Rights Watch на русском языке и ОО «Журналисты».
Кроме того, депутат Жогорку Кенеша выразил недоверие членам комиссии Назгуль Керимовой, Марсу Тулегенову и Динаре Ошурахуновой в связи с тем, что они ранее высказывали свое мнение об обжалуемых публикациях, и поэтому не могут быть беспристрастными в оценке доводов, отраженных в обращении.
В ходе работы по рассмотрению жалобы Матраимова член Комиссии Санжар Эралиев, сотрудник радио «Азаттык», взял самоотвод во избежание конфликта интересов.
«Изучив обращение И.Матраимова, заслушав его представителей, представителей СМИ, действия и публикации которых обжалуются, Комиссия установила:
И.Матраимов ранее обращался в Комиссию 3 октября 2019 года. Изучив доводы заявителя, члены Комиссии пришли к выводу, что обращение И.Матраимова не подлежит рассмотрению по существу, так как заявитель не указал конкретные поводы (фразы, предложения, слова и т.п., содержащиеся в публикациях) для обращения в Комиссию. Комиссия обратила внимание присутствующего в заседании И.Матраимова и его представителя, что необходимо указать, какие именно сведения в опубликованных СМИ материалах являются порочащими честь и достоинство заявителя.
Повторная жалоба от И.Матраимова поступила 21 октября 2019 года.
Комиссия, изучив жалобу и рассмотрев ее на заседании, пришла к следующим выводам:
1. Из текста жалобы не представляется возможным четко установить, какие именно сведения порочат честь и достоинство заявителя, и, следовательно, отсутствует предмет рассмотрения.
2. В компетенцию Комиссии не входит проверка подлинности аудиозаписей чьих-либо разговоров, более того, Комиссия не правомочна давать оценку действиям, имеющим частный (конфиденциальный) характер.
3. Рассмотрение жалобы не представляется возможным ввиду предубежденности самого заявителя о небеспристрастности и необъективности Комиссии, заблаговременно выраженной в его обращении
На основании вышеизложенного Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ
Решила:
Отказать в принятии к рассмотрению обращения И.Матраимова», - сообщает комиссия.
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