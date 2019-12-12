СДПК: Дежурная комиссия по событиям в Кой-Таше создана только для того, чтобы прикрыть ошибки силовиков

«Госкомиссия так и не изучила вопрос о смерти молодого человека Курманбек уулу Миржана»

Фикция под названием «Госкомиссия по изучению событий 7-8 августа в Кой-Таше» служит «ширмой» для прикрытия политических ошибок и преступлений действующего руководства страны.



Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) считает, что заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа продиктовано властями и не соответствует действительности. Более того, эта государственная комиссия, а если быть точнее – “дежурная”, является фиктивным институтом, так как не существует положений о подобных комиссиях и каких либо регламентов, определяющих нормы ее работы.



С самого начала было видно, что в деятельности госкомиссии нет и намека на беспристрастность, тем более что во главе госкомиссии стоит член правительства, куратор по силовому блоку, который назначается указом президента. Состав государственной комиссии в абсолютном своем большинстве ярко демонстрирует присутствие конфликта интересов: одни члены госкомиссии имеют личные неприязненные отношения к экс-президенту, другие, очевидно, запомнили Атамбаева за борьбу с семейно-клановым режимом Бакиева, третьи имеют свои негативные субъективные мнения о периоде его президентства.



Члены госкомиссии открыто показывали, что не отделяют свои личные претензии к Атамбаеву от независимого расследования Кой-Ташских событий. Всеми правдами и неправдами члены госкомиссии пытались оправдать грубое нарушение Конституции по приданию обратной силы закону, что позволило Жогорку Кенешу, превысив свои полномочия, незаконно лишить экс-президента Алмазбека Атамбаева статуса.



Как показали наши наблюдения, “дежурная комиссия” создана только с целью прикрыть ошибки силовых органов и оправдать незаконный штурм и расправу над мирными гражданами, также с целью легализовать суды над экс-президентом Атамбаевым и его сторонниками. Комиссия, по сути, забрала себе функции следствия. Задавая вопросы сторонникам экс-президента Атамбаева, члены комиссии явно старались оказать на них давление и внушить страх. По непонятным причинам ряд заседаний госкомиссии, которые имели исключительный и важнейший интерес у общественности, проводились за закрытыми дверями.



В ходе работы госкомиссии ни разу не была предпринята попытка изучить вопрос о смерти молодого человека Курманбек уулу Миржана. Новость об этом писали СМИ. МВД официально в своем пресс-релизе утверждало, что молодой человек поехал в лес на охоту, случайно выстрелил себе в ногу и скончался. Хотя на самом деле говорилось о том, что он умер от разрыва гранаты во время штурма в Кой-Таше.



Государственную комиссию также не особо волнует имевший место террор Военной прокуратуры в отношении 1700 человек, подписавших заявление с требованием привлечь к ответственности организаторов вооруженного нападения.



Преступная и антиконституционная операция спецслужб в Кой-Таше против экс-президента Атамбаева и расправа над мирными гражданами нанесли непоправимый урон государственности, репутации силовых органов страны и принесли невыразимое горе огромному количеству людей. Масштабы насилия властей в отношении собственного народа и безразличие госкомиссии к судьбам граждан поражают сознание.



Но обязательно настанет время, когда придется ответить за все нарушения по всей строгости закона, и истинные виновники Кой-Ташских событий получат соответствующее наказание.



VESTI.KG