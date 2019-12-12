Верховный суд сегодня может вынести решение по делу Аиды Саляновой

Тем временем омбудсмен обратился с письмом к председателю ВС КР
Верховный суд сегодня продолжит слушания по уголовному делу экс-генпрокурора Аиды Саляновой о незаконной выдаче адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году. Об этом Vesti.kg сообщила адвокат Саляновой - Рабига Сыдыкова.
- Сегодня суд, скорее всего, уже вынесет приговор, - сказала юрист.
Кроме того, она добавила, что омбудсмен Токон Мамытов обратился к председателю Верховного суда Гульбаре Калиевой.
- Ранее более ста адвокатов обратились в Верховный суд и в институт омбудсмена с просьбой оправдать Салянову, - напомнила Сыдыкова. - В результате, акыйкатчы направил письмо председателю ВС КР.
В своем обращении Мамытов просит Верховный суд учесть доводы юристов.
Напомним, Аида Салянова была признана виновной в злоупотреблении должностным положением в бытность министром юстиции.
Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 12 лет, пока ее дочери не исполнится 14 лет.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!