Верховный суд сегодня может вынести решение по делу Аиды Саляновой

Тем временем омбудсмен обратился с письмом к председателю ВС КР

Верховный суд сегодня продолжит слушания по уголовному делу экс-генпрокурора Аиды Саляновой о незаконной выдаче адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году. Об этом Vesti.kg сообщила адвокат Саляновой - Рабига Сыдыкова.

- Сегодня суд, скорее всего, уже вынесет приговор, - сказала юрист.

Кроме того, она добавила, что омбудсмен Токон Мамытов обратился к председателю Верховного суда Гульбаре Калиевой.

- Ранее более ста адвокатов обратились в Верховный суд и в институт омбудсмена с просьбой оправдать Салянову, - напомнила Сыдыкова. - В результате, акыйкатчы направил письмо председателю ВС КР.

В своем обращении Мамытов просит Верховный суд учесть доводы юристов.

Напомним, Аида Салянова была признана виновной в злоупотреблении должностным положением в бытность министром юстиции.

Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 12 лет, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

VESTI.KG