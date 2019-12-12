Дастан Бекешев просит правительство выделить деньги на ремонт дома-музея Чынгыза Айматова

Депутат отметил, что семья великого писателя не может сделать это самостоятельно

Депутат Дастан Бекешев просит правительство выделить деньги на ремонт дома-музея Чынгыза Айтматова. Об этом он сказал на заседании парламента.

- Сегодня день рождения великого писателя, - напомнил парламентарий. - Мы ставим ему памятники по всей стране и за ее пределами, но совсем забыли о музее. Дому требуется ремонт, и семья Айтматова не может сделать его самостоятельно. В Москве на установку памятника потратили 30 миллионов сомов, надо найти деньги и на ремонт.

Вместе с тем нардеп добавил, что всем людям надо помнить слова великого писателя.

- Самое трудное для человека - каждый день оставаться человеком, - процитировал Бекешев. - Всегда помните об этом.



VESTI.KG