Ирина Карамушкина: Дела по Кой-Ташу пройдут также, как по модернизации ТЭЦ

Сегодня, 12 декабря, на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина подняла вопрос о приговоре по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

По ее словам, следственный комитет (депутат имеет в виду ГКНБ) день и ночь работает, чтобы наказать тех, кто выступал против власти. Но лучше бы занялись расследованием о выводе денег.



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"Мне слишком часто намекают на то, что я много критикую президента. Я имею право, которое прописано в Конституции и я буду это делать. Ко мне обратились родственники осужденных по делу о модернизации ТЭЦ. 54 тома дела судья Гилязетдинова изучала. И с ее легкой руки Сапар Исаков и Айбек Калиев получили по 15 лет. И все ради ее продвижения по карьерной лестнице", - считает она.

Карамушкина напомнила, что все свидетели высказывались за обвиняемых, а главных свидетелей - Макелека и Евгения Хафизова - так и не допросили. Она возмущена тем, что не привлекли к ответственности по делу китайскую сторону.

По такому же сценарию пройдут дела по Кой-Ташским событиям.

"Не зря комиссию возглавил вице-премьер-министр. Разаков будет наказывать подчиненных? Не смешите уже людей, Посадите нас всех разом, но мы все равно будем говорить о беспорядках. Все равно понятно, что это идет очищение политического поля", - сказала депутат.

Она вновь вернулась к к критике президента, заявив, что за 1,5 года ему так и не удалось наладить отношения с оппозицией, обвиняя во всем экс-президента (бывшего президента КР Атамбаева).

"Мы дважды проводили митинг писали обращения к президенту, а остались в полном игноре" - отметила она.

Напомним, 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его сторонники попытались устроить митинг и беспорядки в центре Бишкека. Однако правоохранительным органам удалось удержать ситуацию под контролем. 9 августа бывшему президенту предъявили обвинения по делу об освобождении Батукаева и оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца. С 7 по 9 августа за медицинской помощью обратились 136 человек. Из них один пострадавший - сотрудник "Альфы" Усен Ниязбеков скончался. Глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов находился в коме, его вывезли в Москву. Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Взятие заложников", "Массовые беспорядки", "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.

Комиссия была собрана, чтобы получить исчерпывающую информацию по данному вопросу и понять принцип недопущения подобных ситуаций впредь.

Заключение было опубликовано 9 декабря. В нем комиссия приходит к выводу, что во всех событиях виноват бывший президент Алмазбек Атамбаев, его сторонники, которые готовили переворот. Есть ответственность и органов МВД и ГКНБ за плохую координацию во время операции. В особом мнении Клары Сооронкуловой к заключению указано - что за ситуацию в Кой-Таше руководители силовых ведомств должны понести персональную ответственность. Также Генпрокурор должен понести ответственность за то, что не осуществил должным образом надзор и в итоге процессуальный статус Атамбаева был определен ошибочно. Он должен был проходить по делу не как свидетель, а как подозреваемый.

kaktus.media