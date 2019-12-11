Что даст цифровое обслуживание таможни, объяснил Абылгазиев

В первую очередь современными досмотровыми комплексами оснастили пункты пропуска на границе с Китаем. Глава кабмина поблагодарил руководство России за помощь в модернизации КПП.

С переходом на цифровое обслуживание таможни будет обеспечена прозрачность работы всего ведомства, сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии запуска инспекторско-досмотрового комплекса на КПП "Торугарт" в Нарынской области.

"Новая автоматизированная система позволит исключить проблемы недостоверного декларирования товаров, низкой скорости их прохождения через таможенную границу, а также коррупционные риски. Для этого мы полностью переходим на цифровое обслуживание таможни и исключаем человеческий фактор", — цитирует Абылгазиева пресс-служба правительства.

По его словам, сегодня все таможенные посты поэтапно оснащают современной техникой.

"Все будет способствовать прозрачности работы таможни, которая сейчас вызывает у многих сомнения. За ситуацией на границе можно будет следить в режиме реального времени", — сказал глава кабмина.

Он отметил важную роль контрольно-пропускных пунктов на границах с третьими странами не только для отечественной экономики, но и для всех государств Евразийского экономического союза. В КР установили уже второй инспекторско-досмотровой комплекс.

"Оснащение КПП современной техникой было предусмотрено в "дорожной карте" вступления Кыргызстана в интеграционное объединение. Всего будет установлено шесть комплексов на границах с третьими странами. В первую очередь мы установили такие комплексы на границе с Китаем, товарооборот с которым достигает 2 миллиардов долларов в год. Нам важно знать, что именно проходит через нашу границу. Тем более, что это ворота в ЕАЭС", — подчеркнул премьер.

Глава правительства выразил надежду, что сотрудники таможни докажут — они вправе охранять государственную границу от ввоза контрабанды.

Абылгазиев также поблагодарил руководство России за помощь в модернизации контрольно-пропускных пунктов, подчеркнув, что взаимодействие в сфере таможенной инфраструктуры является очередным подтверждением высокого уровня сотрудничества между странами.

sputnik.kg