Кто полетел с Сооронбаем Жээнбековым в ОАЭ?

В состав делегации вошли генпрокурор Откурбек Джамшитов, пять министров, шесть депутатов ЖК и др.

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 декабря, по приглашению Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ, Мухаммеда бин Заед Аль Нахайяна с официальным визитом вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

В рамках официального визита запланирована двусторонняя встреча с Наследным принцем Абу-Даби в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений в сферах образования, культуры, туризма, по реализации инфраструктурных проектов, в том числе строительства Исламской академии в Бишкеке.

Также планируется встреча Сооронбая Жээнбекова с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль Мактумом, где будут обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия во всех сферах сотрудничества.

Кроме того, ожидается встреча с представителями торгово-промышленной палаты, крупных компаний и деловых кругов ОАЭ. Будут обсуждены вопросы наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Вместе с этим запланированы встречи с генеральным директором Фонда Зайед Хамад Салем бин Кардоус Аль Амери и с соотечественниками, временно проживающими в ОАЭ.

В составе делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев, депутаты Жогорку Кенеша Марат Аманкулов, Зарылбек Рысалиев, Нурбек Алимбеков, Камчыбек Жолдошбаев, Улугбек Ормонов, Эмил Токтошев, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр образования и науки Каныбек Исаков, министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов и министр экономики Санжар Муканбетов.

VESTI.KG