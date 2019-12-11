Абылгазиев решил создать в Кыргызстане еще одно бесполезное ведомство?

Есть мнение, что обеспечить безопасность личных данных граждан могут лишь те структуры, которые их используют

Создание нового госоргана по охране личных данных граждан - инициатива, которая не принесет результата. Таким мнением с Vesti.kg поделился гендиректор компании «Интел Линкс» Таалайбек Джумадылов (данная фирма ранее занималась выпуском и персонификацией паспортов. - прим. ред.).

Поясним, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поставил задачу до 1 февраля 2020 года сформировать новый госорган по защите личных данных граждан. Об этом он заявил во время совещания в цифровизированном командном центре МВД.

«Не должно быть фактов передачи и распространения личных данных без согласия гражданина, которому они принадлежат», - отметил глава кабмина.

- С обеспечением безопасности личных данных ничего придумывать не надо, все уже давно придумано, - отметил Таалайбек Амантурович, - Защитой секретных данных всегда управляет сам субъект, который их использует. Так, в советское время на каждом предприятии и в каждом министерстве был, так называемый, «первый отдел». Он и отвечал за сохранность всех секретов. Это можно сравнить с тем, что в каждой семье есть свои тайны, и за то, чтобы о них не узнали, отвечают сами члены семьи. Нельзя же переложить эту обязанность на другую семью.

Джумадылов добавил, что если инициатива премьера будет воплощена в жизнь, то в Кыргызстане появится еще одно бесполезное ведомство.

- Личными данными граждан в той или и иной мере пользуются различные структуры - частные нотариусы, банки и так далее, - напомнил он. - Государство может лишь с помощью надзорного органа следить за тем, чтобы субъекты отвечали за их использование по всем правилам.

VESTI.KG