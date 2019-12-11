«Сапар Исаков и Айбек Калиев - горожане, поэтому в их поддержку не было акций протестов»

Эксперты напомнили, что основной мобилизующей силой для протестных акций, как правило, является сельское население, которое редко поддерживает городских ребят

Сапар Исаков и Айбек Калиев - горожане, что, возможно, и объясняет отсутствие масштабных акций протеста в их поддержку. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Марс Сариев, комментируя приговор суда по делу о коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека.

- Политики должны быть лидерами, чтобы потом народ собирался на митингах в их поддержку, - сказал он. - Особенно это демонстрируют лидеры южных регионов. Политики работают с электоратом. На местах мобилизуются группы. Все проплачивается. Людей обеспечивают транспортом и т.д. Мобилизующей силой, как правило, является село. Исаков, Калиев и Кулматов - горожане. У них нет электората на местах. Для этого нужно спонсировать спортивные клубы, проводить турниры, поздравлять жителей по праздникам. Это сеть, обеспечивающая им электоральную поддержку. В данном случае мы этого не наблюдаем, потому что речь идет о городских ребятах.

По мнению другого политолога Аиды Алымбаевой, народ вышел на акцию протеста в поддержку того же Садыра Жапарова, потому что тот призывал население к митингам, в отличие от Сапара Исакова, который не видит в этом никакого смысла.

- Судебная инстанция де-юре считается независимой, - напомнила в беседе с Vesti.kg эксперт. - Фемида не зависит от мобилизации людей. Но, с другой стороны, мобилизация людей по Кыргызстану всегда была активнее в сельской местности, нежели в городе. Мы наблюдали это во время двух прошедших революций. В городах люди собираются в последний момент, в момент кульминации. Сапара Исакова и Айбека Калиева поддерживает образованное городское население. Их также поддерживают в селах. Но со стороны Исакова не было никаких призывов. Он не видит в этом смысла. На судебные слушания приходили желающие и мирно уходили. Многие поддерживают Исакова, просто не видят смысла устраивать акции протеста.

Вместе с тем политолог напомнила, что в свое время Садыр Жапаров призывал народ к мобилизации.

- Например, в ситуации с Садыром Жапаровым мобилизация сил была связана с тем, что он обращался к населению через Youtube, - продолжила Алымбаева. - Была предпосылка к мобилизации людей. Он не был в заключении, как Сапар Исаков и Айбек Калиев. Несмотря на то, что демонстрации и шествия у зданий суда участились, граждане наверное уже заранее знали о мере пресечения. Они сочли данную ситуацию предрешенной, предположив, что не смогут повлиять на вердикт.

Бывший начальник отдела ГКНБ, политолог Максат Мамытканов в свою очередь заявил Vesti.kg, что Сапар Исаков, Айбек Калиев и Кубанычбек Кулматов никогда не занимались политикой, поэтому у них и нет электората.

- Эти люди никогда не занимались реальной политикой, - подчеркнул он. - Соответственно, народ их не воспринимает как политических деятелей. Их самый главный шеф сидит сейчас. Если человек не занимается общественно-политической деятельностью, то у него не может никакого электората. Эти люди стали большими чиновниками только по воле Атамбаева.

Напомним, 6 декабря в Свердловском районном суде Бишкека завершился процесс по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. Дело рассматривалось более девяти месяцев.

Бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на три года.

Бывшего главы Нацэнергохолдинга и заместителя министра энергетики Айбека Калиева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах на три года.



На днях в Ленинском районном суде Бишкека состоялись прения прокуроров. Гособвинение просит бывшему градоначальнику Кубанычбеку Кулматову 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать госдолжности на три года.



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