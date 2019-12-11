В Кыргызстане предложили страховать служебные машины

Дастан Бекешев считает закон об обязательном страховании автотранспорта некачественным

Депутат Дастан Бекешев назвал законопроект «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» некачественным.

В ходе заседания парламента он отметил, что документ на юридическом языке написан неправильно.

- В документе идет речь об отсрочке ответственности, хотя этот момент уже прописан в кодексе о проступках, - подчеркнул Бекешев. - Нужно было отсрочить сам закон, ведь сейчас положение и так работает. Кроме того, неизвестно, есть ли в бюджете средства на 2020 год для страхования служебных автомашин. Законопроект некачественный. Надеюсь, аппарат президента это увидит.

Один из инициаторов законопроекта, депутат Жогорку Кенеша Салайдин Айдаров, ответил, что правительству ранее уже было поручено найти средства.

Законопроект вносится на третье чтение

VESTI.KG