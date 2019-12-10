Заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше обсудят на пленарном заседании ЖК

Депутат Шайназаров объяснил, почему на заседание комитета не пригласили Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрят заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше 7 и 8 августа на пленарном заседании. Об этом на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявила его председатель Наталья Никитенко.

Депутат Тынчтыкбек Шайназаров рассказал, что члены госкомиссии посетили село Кой-Таш и выслушали жалобы жителей.

- Кроме того, мы пригласили на опрос депутатов Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову, но они отказались участвовать в заседании комитета, - пояснил депутат. – Кроме того, была инициатива комитета опросить Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова, но не стали делать этого, так как проходили следственные мероприятия.

Депутаты приняли к сведению заключение госкомиссии и решили обсудить его на пленарном заседании Жогорку Кенеша.



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