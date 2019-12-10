Алмазбек Атамбаев отказался проходить психиатрическую экспертизу

Алмазбек Атамбаев отказался проходить психолого-психиатрическую экспертизу.

Информацию Kaktus.media подтвердила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, вчера, 9 декабря, психиатры приезжали в СИЗО ГКНБ, но Алмазбек Атамбаев отказался от экспертизы.

"Вчера в СИЗО приезжали врачи. При этом адвокатов не уведомили. По закону Алмазбек Шаршенович имеет право отказаться, и он этим правом воспользовался. Принудительной проверки не должно быть", - сказала Жолдубаева.

Она добавила, что и Ирина Карамушкина, и Асель Кодуранова могли бы отказаться, но они предпочли все же пройти экспертизу.

Напомним, вчера, 10 декабря, МВД вынесло постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым, в том числе бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Все это происходит в рамках дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

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