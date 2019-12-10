Зачем Жээнбеков полетит в Объединенные Арабские Эмираты

"Президент Сооронбай Жээнбеков 11-12 декабря 2019 года по приглашению наследного принца Абу-Даби,

Заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, шейха Мухаммеда бин Заед Аль Нахайана посетит Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом", - сообщил сегодня, 10 декабря, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияр Сыдыков





Как он отметил, в ходе визита планируются переговоры главы государства с наследным принцем Абу-Даби в узком и расширенном форматах, в ходе которых стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений в сферах образования, культуры, туризма, по реализации инфраструктурных проектов, в том числе строительства Исламской академии в Бишкеке.

"Идея о создании Исламской академии в Кыргызстане возникла после переговоров президента Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в феврале 2019 года. Основной целью Исламской академии являются предоставление высшего образования, подготовка и переподготовка кадров для государственных и негосударственных учреждений и религиозных организаций, а также повышение их квалификации", - добавил Данияр Сыдыков.

В рамках визита в ОАЭ планируется встреча Сооронбая Жээнбекова с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль Мактумом. Будут обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по всем сферам сотрудничества.

Как сообщил Данияр Сыдыков, президент Сооронбай Жээнбеков планирует провести встречу с представителями торгово-промышленной палаты ОАЭ, где будут обсуждены вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Также состоится встреча с генеральным директором Фонда Зайед Хамад Салем бин Кардоус Аль Амери.

В завершение визита президент Сооронбай Жээнбеков встретится с соотечественниками, временно проживающими в Объединенных Арабских Эмиратах.

kaktus.media