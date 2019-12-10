Ирина Карамушкина о своей психиатрической экспертизе: Это моральное давление

Депутаты намерены пожаловаться на начальника Следственного отдела ГСУ МВД

Депутатов ЖК Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову выставили в качестве «особо опасных» преступников, пригласив на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом Vesti.kg заявила Карамушкина.

- Эта экспертиза - процесс политического и морального давления,- сказала Карамушкина. - Обычно такая экспертиза проводится, когда у человека уголовная статья по особо опасным преступлениям. Нас выставили как особо опасных преступников.

По словам народной избранницы, их спрашивали о том, как, на их взгляд, происходили события 7 и 8 августа в Кой-Таше. Депутаты подписали документ о неразглашении информации. Кроме того, постановление о назначении экспертизы вышло в октябре, однако парламентарии узнали об этом только 9 декабря.

- Для нас стало новостью, что постановление о назначении психолого-психиатрической экспертизы вышло в следственном отделе МВД еще 22 октября,- добавила депутат. - Сегодня 10 декабря. Ни адвокаты, ни мы с Кодурановой не в курсе, что было такое постановление. Были опять нарушены процессуальные нормы со стороны следствия. Мы будем подавать жалобу на начальника Следственного управления ГСУ МВД и на следователя, который нас не ознакомил. Мы чувствуем моральное давление.

Напомним, вчера, 10 декабря, Ирина Карамушкина написала пост на своей странице в Фейсбуке о том, что ее и Асель Кодуранову пригласили на психолого-психиатрическую экспертизу. Народная избранница отметила, что президент Сооронбай Жээнбеков старается унизить их с коллегой



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