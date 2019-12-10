«Вы не защищаете интересы страны!». Депутат ЖК раскритиковал работу Минтранса

Арабский фонд выделит 128 млн долларов на реконструкцию части Иссык-Кульского транспортного кольца. Вопрос вызвал споры в парламенте

Депутаты комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству на одобрили проект Соглашения между КР и Арабской координационной группой о предоставлении кредита на реконструкцию части Иссык-Кульского кольца - от села Корумду до села Балбай Баатыр (104-184,5 км).

Как отметил замминистра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев, сумма кредита составляет 128 млн долларов.

В ходе обсуждения депутаты Калдарбек Баймуратов, Бактыбек Сыдыков, Данияр Аттокуров призвали правительство пересмотреть процентную ставку по кредитам в сторону снижения, отметив, что 2-2,5% сроком на 25 лет - неприемлемо дорого.

Депутат Улугбек Ормонов добавил, что пока Соглашение внесено не на ратификацию, а на одобрение, можно возобновить переговорный процесс для того, чтобы Арабский фонд принял условия кредитования, приемлемые для кыргызской стороны.

Бердалиев ответил, что на данном этапе предполагается одобрение только 30 млн долларов кредитных средств, выделяемых Саудовским фондом развития под 1%, с остальными членами координационной группы переговоры продолжаются.

Депутат Алтынбек Жунус уулу подчеркнул, что дело не в 2,5% или 1%, а в необоснованной дороговизне строящейся дороги.

"По данному проекту планируется построить 80 км дороги на 128 млн, то есть 1 км дороги обойдется в 1,5 млн долларов. При этом не предусмотрено строительство мостов и тоннелей", - сказал Жунус уулу.

Парламентарий указал на необходимость реформирования системы управления дорожной отраслью в целом, в том числе политики, осуществляемой Минтрансом.

"Сегодня-завтра президент вылетит в ОАЭ, а вы только вносите проект Соглашения, просите поскорее одобрить. При этом не отстаиваете свою позицию, не защищаете интересы страны. Такое равнодушие и халатность недопустимы", - заключил Жунус уулу.

Для справки: в состав Арабской координационной группы входят: Саудовский фонд развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Фонд развития Абу-Даби, Фонд международного развития и Исламский банк развития.

VESTI.KG