Более 100 юристов Кыргызстана просят оправдать Аиду Салянову

Адвокаты заявили, что уголовное дело было возбуждено по политическим мотивам

Юристы Кыргызстана обратились в Верховный суд с просьбой о пересмотре уголовного дела экс-генпрокурора Аиды Саляновой о незаконной выдаче адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году. Основание - вступление в юридическую силу нового Уголовного кодекса КР.



В обращении к судьям практикующие адвокаты отметили, что уголовное дело в отношении Аиды Саляновой было возбуждено по политическим мотивам.

Как рассказали Vesti.kg сторонники экс-генпрокурора, документ подписали более 100 юристов.

«Учитывая императивный характер статьи 59 УК КР о немедленном освобождении от уголовной ответственности в связи с декриминализацией деяния, мы, адвокаты, преподаватели юридических вузов, практикующие юристы просим Верховный суд Кыргызской Республики принять решение в соответствии с Законом и освободить Салянову Аиду Женишбековну от ответственности.

При этом, принимая во внимание политически-мотивированный характер уголовного дела, возбужденного в отношении Саляновой А.Ж., и отсутствие состава и события преступления, и понимая, что для пересмотра этого уголовного дела потребуется специальный, предусмотренный законом порядок, мы вносим данное обращение на Ваше рассмотрение в связи с декриминализацией деяния, по которой обвинена А.Салянова.

Уважаемые судьи Верховного суда, юридическая общественность просит вас принять справедливое и законное решение. Решение, которое будет принято Вами, станет показательным для тысяч других случаев, где также требуется гуманизация наказания», - заключили юристы.

Напомним, ранее Аиду Салянову признали виновной в злоупотреблении должностным положением. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 12 лет, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

Сегодня в 15:00 часов в Верховном суде продолжится процесс по данному делу .

В настоящее время экс-генпрокурор также проходит по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.



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