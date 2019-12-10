Штрафы по проекту "Безопасный город" начали налагать 4 марта этого года. С тех пор сократилось количество нарушений ПДД.
С начала работы проекта "Безопасный город" в Кыргызстане было зарегистрировано 858 тысяч нарушений Правил дорожного движения, сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев на третьем заседании Совета по судебной реформе.
Речь идет о периоде с 4 марта, когда начали налагать штрафы, по 30 ноября.
Со слов министра, объем штрафов составил почти 498 миллионов сомов, из них оплачена половина. В результате благодаря проекту в Бишкеке и Чуйской области сократилось количество нарушений ПДД.
Джунушалиев добавил, что проводится работа по установке еще 306 аппаратно-программных комплексов.
sputnik.kg
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