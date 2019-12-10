Сколько штрафов выписали в рамках "Безопасного города"

Штрафы по проекту "Безопасный город" начали налагать 4 марта этого года. С тех пор сократилось количество нарушений ПДД.

С начала работы проекта "Безопасный город" в Кыргызстане было зарегистрировано 858 тысяч нарушений Правил дорожного движения, сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев на третьем заседании Совета по судебной реформе.

Речь идет о периоде с 4 марта, когда начали налагать штрафы, по 30 ноября.

Со слов министра, объем штрафов составил почти 498 миллионов сомов, из них оплачена половина. В результате благодаря проекту в Бишкеке и Чуйской области сократилось количество нарушений ПДД.

Джунушалиев добавил, что проводится работа по установке еще 306 аппаратно-программных комплексов.

sputnik.kg