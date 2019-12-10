Генпрокурор рассказал Сооронбаю Жээнбекову, как тяжело работать следователям

Каждый следователь ведет работу по 255 преступлениям. Об этом сообщил на третьем заседании Совета по судебной реформе генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.
По его словам, с введением ЕРПП резко возросла нагрузка на сотрудников следственных органов.
«На 151 работника приходится 38 тысяч 22 преступления. Каждый следователь должен вести дела по 255 преступлениям, а еще дознавательные работы по 600 проступкам. С сентября 2019 года к следственным работам привлечены сотрудники из смежных структур», — рассказал глава надзорного органа.
Откурбек Джамшитов отметил, что следователи не выдерживают нагрузки и увольняются.
«Не справляясь с нагрузкой, следователи переходят на другие должности или увольняются. Проведение следственных мероприятий усложнилось. Теперь нет возможности дело приостановить. Это влияет и на качество следствия. Мы предлагаем внести изменения в соответствующие законы», — предложил он.
24.kg
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