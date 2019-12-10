Ветераны МВД просят президента уволить Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева за операцию в Кой-Таше

Бывшие сотрудники милиции вступились за Алмазбека Атамбаева и подчеркнули, что благодарны ему

Ветераны МВД написали обращение на имя Сооронбая Жээнбекова в защиту бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Президентство Алмазбека Шаршеновича Атамбаева ознаменовалось в Кыргызской Республике выдающимися достижениями и успехами во всех сферах жизнедеятельности государства и общества. Кыргызская Республика после Апрельской народной революции взяла курс на устойчивое и демократическое развитие и к 2017 году уже смогла стать сильным и независимым от соседних стран государством в регионе.



Говоря относительно нашего ведомства, хочется подчеркнуть, что именно при Алмазбеке Атамбаеве сотрудники Министерства внутренних дел могли гордиться своим высоким призванием служить народу страны. В стране стало почетным и престижным служба в органах, впервые за многие годы криминал перестал играть свою роль в органах, произошло очищение силовых структур. Государство стало очень внимательно относиться к нуждам сотрудников правоохранительных органов: росли заработные платы, строились дома, росло качество материально-технического обеспечения. Только в период президентства Алмазбека Атамбаева нам не пришлось биться на площадях и улицах с собственным народом, исполняя приказы Белого дома. За это мы ему благодарны.

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

На своей пресс-конференции вы заявили, что об операции в с. Кой-Таш 7-8 августа вы ничего не знали и возложили всю ответственность на руководство силовых органов. Когда мы узнали об этом из ваших уст, мы были обрадованы такой новостью, потому что было тяжело поверить в то, что вы могли пойти на такие страшные и подлые преступления. Однако теперь, когда вы рассказали об этих событиях открыто и в деталях, мы, как представители еще с советской закалкой, сотрудники правоохранительных органов, решили обратиться к вам.



Незаконные действия сотрудников ГКНБ КР и МВД КР по приказу следователя Э. Аширходжаева были бы невозможны без согласия руководств этих органов. Спланированная акция носила антиконституционный и противоречащий нормам законодательства характер. Сотни человек, получившие ранения и тяжелые увечия, прежде всего жертвы незаконных действий ГКНБ и МВД.

На председателя Государственного комитета национальной безопасности и министра внутренних дел необходимо возбудить уголовные дела по фактам причинения тяжкого вреда здоровью населения, нарушения неприкосновенности жилища и другим преступлениям.

Даже начинающие юристы знают, что в соответствии с 479 статьей УПК КР президент Кыргызстана, прекративший исполнение своих полномочий (даже без статуса экс-президента), не может быть задержан по подозрению в совершении преступления.

Исходя из вышесказанного просим вас обратить внимание на правовой беспредел, учиненный в Кыргызстане без вашего ведома, и внести на рассмотрение совета по отбору судей незаконные решения судей, принимающих решения по делу экс-президента КР А.Ш. Атамбаева, судей Конституционной Палаты Верховного Суда КР, которые опозорили Кыргызстан на весь мир, приняв решение, которое противоречит общим правилам юриспруденции.

Также просим вас отправить в отставку председателя ГКНБ Опумбаева и министра внутренних дел Джунушалиева, а также поручить генеральному прокурору Кыргызской Республики возбудить уголовные дела в отношении вышеназваных лиц, а также Э. Аширходжаева, который по всей видимости, был с ними в сговоре и исполнял преступные приказы.

С уважением, Ветераны органов внутренних дел”, – говорится в обращении.



VESTI.KG