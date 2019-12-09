Атамбаеву и его 15 сторонникам назначили психиатрическую экспертизу

В МВД объяснили, что решение об экспертизе приняли из-за того, что 16 человек подозреваются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.
Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и 15 подозреваемым по делу о захвате заложников и массовых беспорядках в селе Кой-Таш в августе этого года назначили судебно-психиатрическую экспертизу, сообщила пресс-служба МВД.
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Ранее сторонница Атамбаева депутат Ирина Карамушкина в соцсетях сообщила, что ей и еще одной народной избраннице Асель Кодурановой назначили прохождение этой экспертизы.
В МВД пояснили, что 12 ноября из-за того, что 16 человек проходят подозреваемыми в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, были вынесены постановления об экспертизе, в том числе Атамбаеву.
Документы направлены в Республиканский центр психического здоровья для исполнения.
События в Кой-Таше
7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. Погиб один спецназовец. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался.
Позже начался силовой разгон толпы молодых людей, перекрывших движение транспорта на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ, также арестованы его сторонники.
sputnik.kg
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