Атамбаеву и его 15 сторонникам назначили психиатрическую экспертизу

В МВД объяснили, что решение об экспертизе приняли из-за того, что 16 человек подозреваются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и 15 подозреваемым по делу о захвате заложников и массовых беспорядках в селе Кой-Таш в августе этого года назначили судебно-психиатрическую экспертизу, сообщила пресс-служба МВД.



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Ранее сторонница Атамбаева депутат Ирина Карамушкина в соцсетях сообщила, что ей и еще одной народной избраннице Асель Кодурановой назначили прохождение этой экспертизы.

В МВД пояснили, что 12 ноября из-за того, что 16 человек проходят подозреваемыми в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, были вынесены постановления об экспертизе, в том числе Атамбаеву.

Документы направлены в Республиканский центр психического здоровья для исполнения.

События в Кой-Таше



7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. Погиб один спецназовец. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался.

Позже начался силовой разгон толпы молодых людей, перекрывших движение транспорта на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ, также арестованы его сторонники.

sputnik.kg