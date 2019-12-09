Завтра, 10 декабря, депутатов Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову пригласили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Об этом на своей странице в Facebook написала сама Ирина Карамушкина.
Напомним, оба депутата проходят по уголовному делу, связанному с событиями 7-8 августа в Кой-Таше, когда проходило задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Им вменяют статью "Захват заложников". 4 декабря суд продлил срок домашнего ареста еще на два месяца. Это не первый раз, когда суд продлевает срок заключения. 30 сентября Первомайский суд уже продлевал срок домашнего ареста.
Напомним, 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его сторонники попытались устроить митинг и беспорядки в центре Бишкека. Однако правоохранительным органам удалось удержать ситуацию под контролем. 9 августа бывшему президенту предъявили обвинения по делу об освобождении Батукаева и оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Позже вручили уведомления о подозрении еще в нескольких преступлениях, о которых шла речь в депутатском заключении, когда Жогорку Кенеш лишал Атамбаева статуса экс-президента. Последнее дело на Атамбаева, о котором стало известно, это подозрение в незаконном обогащении.
kaktus.media
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