«Дастан Джумабеков постоянно позорит Кыргызстан»

Политологи, как и общественность, осудили выступление спикера в стенах парламента
Политолога Айнуру Арзыматову возмутило недавнее выступление спикера ЖК Дастана Джумабекова в стенах парламента. Тот ошибся, произнося название немецкого города Франкфурт-на-Майне. Торага назвал город «Франкфурт жана Маяне».
- Название города Франкфурт-на-Майне должны знать ученики средней школы, - сказала она в беседе с Vesti.kg. - Значит, и в средней школе он плохо учился. В целом он постоянно позорит Кыргызстан. Это же второе лицо государства. Вспоминается его выступление в Казахстане. Это что такое? Чем дальше, тем хуже. То, что он неоднократно допускает ошибки, говорит о низком уровне кадрового состава страны.
По мнению Айнуры Атыгаевны, Дастан Джумабеков - лицо сегодняшних отечественных чиновников.
- Еще некоторые парламентарии вместе с ним выступают за то, чтобы депутаты местных кенешей не были обязаны иметь высшее образование, - напомнила политолог. - Высшее образование обязательно для всех чиновников, работающих как в Жогорку Кенеше, так и в местном городском, областном и тд. Это должно быть нормой.
Похожим мнением с Vesti.kg поделился и политолог Марат Казакпаев.
- Конечно, это недопустимо, - отметил он. - Это неграмотность. Любой наш политик, а уж тем более спикер, являющийся вторым лицом государства, должен понимать, где он находится. А подобное поведение бьет по имиджу государства. Потом все скажут, что мы тупые.
Поясним, спикер ЖК Дастан Джумабеков, выступая 5 декабря на заседании парламента, ошибся, произнося название города Франкфурт-на-Майне. Торага назвал город «Франкфурт жана Маяне».
Многих кыргызстанцев возмутили слова спикера Жогорку Кенеша.
VESTI.KG
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