Жээнбеков недоволен задержкой судебной реформы

Судебную реформу начали реализовать с начала этого года, для этого выделено достаточно средств, рассказал президент.

Президент Сооронбай Жээнбеков на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию судебной системы, заявил, что недоволен скоростью реализации судебно-правовой реформы.

Он напомнил, что с начала этого года началась реализация реформы.

"На уровне Верховного суда, Конституционной палаты и со стороны некоторых местных судов проводится работа в сфере реализации реформ. Но усилий по улучшению качества отправления правосудия, укреплению доверия судам недостаточно", — заявил президент.

Жээнбеков отметил, что для реализации реформы государство выделяет достаточно средства. "Но незаметно ни действий, ни инициатив по продвижению реформ. В судах до сих пор сильно ощущается влияние человеческого фактора", — возмутился он.

Президент подчеркнул, что, пока не будет исключен человеческий фактор и не произойдет внутреннее очищение, сколько бы не увеличивали финансировали и не улучшали материально-техническую базу, судебная реформа не сможет достичь успехов.



sputnik.kg