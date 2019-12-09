Экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова требуют осудить на 15 лет тюрьмы

Другому бывшему градоначальнику, Албеку Ибраимову, грозит 20 лет лишения свободы
В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
Прокурор попросил признать Кубанычбека Кулматова виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать госдолжности сроком на два года.
Для Албека Ибраимова гособвинение попросило 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать госдолжности в течение трех лет.
Напомним, бывших градоначальников Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова обвиняют в коррупции. По версии обвинения, Кулматов и Ибраимов необоснованно завышали объем работ и строительных материалов при строительстве школы в одном из жилмассивов Бишкека.
Ранее Ибраимов заявлял, что во время следствия ему задавали вопросы лишь о выделении дополнительных средств на завершение строительства школы в размере 140 млн сомов.
«Такое решение было принято для того, чтобы повысить рейтинг Сооронбая Жээнбекова, так как он был кандидатом в президенты, - сказал бывший мэр. - Я в тот момент был председателем городского отделения партии социал-демократов. Нам предоставили рейтинги Жээнбекова - они были 3 процента. Тогда и было принято решение закончить строительство социального объекта в Бишкеке. Да и местные жители постоянно митинговали и просили закончить строительство школы».
Албек Ибраимов добавил, что в строительстве школы была необходимость, так как дети учились в «свинарнике, где все свиньи сдохли».
«Результаты выборов известны - победил кандидат от партии СДПК, и значительная часть голосов была от жителей Бишкека. Строительство школы тоже повлияло на это», - заключил экс-мэр.
Кулматов также не признает себя виновным.
VESTI.KG
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