Экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова требуют осудить на 15 лет тюрьмы

Другому бывшему градоначальнику, Албеку Ибраимову, грозит 20 лет лишения свободы

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Прокурор попросил признать Кубанычбека Кулматова виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишением права занимать госдолжности сроком на два года.

Для Албека Ибраимова гособвинение попросило 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать госдолжности в течение трех лет.

Напомним, бывших градоначальников Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова обвиняют в коррупции. По версии обвинения, Кулматов и Ибраимов необоснованно завышали объем работ и строительных материалов при строительстве школы в одном из жилмассивов Бишкека.

Ранее Ибраимов заявлял, что во время следствия ему задавали вопросы лишь о выделении дополнительных средств на завершение строительства школы в размере 140 млн сомов.

«Такое решение было принято для того, чтобы повысить рейтинг Сооронбая Жээнбекова, так как он был кандидатом в президенты, - сказал бывший мэр. - Я в тот момент был председателем городского отделения партии социал-демократов. Нам предоставили рейтинги Жээнбекова - они были 3 процента. Тогда и было принято решение закончить строительство социального объекта в Бишкеке. Да и местные жители постоянно митинговали и просили закончить строительство школы».

Албек Ибраимов добавил, что в строительстве школы была необходимость, так как дети учились в «свинарнике, где все свиньи сдохли».

«Результаты выборов известны - победил кандидат от партии СДПК, и значительная часть голосов была от жителей Бишкека. Строительство школы тоже повлияло на это», - заключил экс-мэр.

Кулматов также не признает себя виновным.



VESTI.KG