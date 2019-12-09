Рита Карасартова рассказала, что ее удивило на новой должности

Директор Агентства начального профессионального образования поведала, с какими проблемами столкнулась на госслужбе

Новый директор Агентства начального профессионального образования Рита Карасартова рассказала Vesti.kg, с какими проблемами уже успела столкнуться на новой должности.

- Выясняла в Минфине, почему принятое два года назад постановление не вступает в силу, - сказала она. - Оно для нас очень важно. Сказали, что рассмотрят и посодействуют этому, чтобы все было в норме. Побывала в лицее №10, осмотрела их производственную базу. Очень рада. Думала, здесь ситуация гораздо хуже. Конечно, по всему Кыргызстану она не может быть такой. Познакомилась с ребятами, посмотрела на то, как они обучаются.

Рита Рахмановна отметила, что на сегодняшний день любая проблема заключается в отсутствии финансов.

- Приходится объяснять, что всем не хватает средств, - продолжила Карасартова. - Необходимо сделать так, чтобы каждый лицей мог зарабатывать какие-то деньги и направлять их на развитие своего потенциала. С одной стороны, из бюджета идет небольшое финансирование. С другой стороны, лицеям не дают возможности зарабатывать, говоря, что это использование детского труда. Проблем, оказывается, много. Правительство говорит, что будет решать все имеющиеся вопросы.

Через месяц, наверное, скажу, что из них получилось решить.

Вместе с тем, по словам нового директора Агентства начального профессионального образования, к ним поступает большое количество писем от граждан, что весьма удивило ее.

- Придя на государственную работу, столкнулась с огромным потоком жалоб, - отметила Рита Карасартова. - Наверное, мы плохо работаем с медиацией. Много посетителей, желающих рассказать о своей проблеме. Соответственно, писем много. Конечно, я всем ответила. Это для меня не открытие. Лишь почувствовала на себе, с каким потоком писем приходится работать.

Напомним, 3 декабря стало известно, что Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профессионального образования. Соответствующее решение подписал премьер - министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Бывший начальник данного агентства Таалайбек Чолпонкулов покинул пост по собственному желанию.

Назначение вызвало неоднозначную реакцию среди общественности.

VESTI.KG