«Президент может не комментировать происходящее в стране, но реагирует всегда очень быстро»



Гражданское общество, прося борьбы с корупцией, слишком зациклилось на одном человеке?

Президент Сооронбай Жээнбеков может не комментировать происходящее в стране, но реагирует всегда очень быстро. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог и философ Бакыт Бакетаев.

- С первых дней президент всегда обращает внимание на все, что происходит, в том числе в социальный сетях и СМИ, - полагает он. - Влияние средств массовой информации на президента очень большое: Акаев, Бакиев, Атамбаев так быстро на статьи журналистов не реагировали. Конечно, сам президент сбором информации не занимается, у него есть аналитическая группа, но сути это не меняет.

Бакыт Кушбекович отметил, что не всегда нужно выступать с громкими речами, чтобы показать народу свою работу, достаточно действий.

- О том, что президент прислушивается к народу, можно сказать по тому, как изменилась работа силовых органов, - сказал политолог. - Однако у нас забывают, что борьба с коррупцией должна носить системный характер. У нас же все борются против одного человека, уже прямо культ личности создали. Но ведь чувствуется же, что это заказуха. Как будто если посадить этого человека, то коррупция в стране исчезнет. Но нет, и президент об этом тоже говорил, что нужна системная борьба.

Напомним, что межведомственная следственная группа проводит досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой Кыргызстана по статьям 39 и 130 "Покушение на убийство" УК КР.

Речь идет о материалах журналистского расследования по делу о контрабанде и коррупции на таможне. Публикации были основаны на словах китайского бизнесмена Айеркена Саймаити, позже убитого в Китае.

В качестве свидетелей по делу допросили депутатов Жогорку Кенеша Алтынбека Сулайманова, Дуйшена Торокулова, экс-депутата Ширин Айтматову, а также экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.



Vesti.kg