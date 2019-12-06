Хочу, чтобы президент услышал меня, — последнее слово Сапара Исакова

Сапар Исаков выступил в защиту тех, кто сидит с ним на скамье подсудимых, обратился к Сооронбаю Жээнбекову и сказал, что гордится реконструкцией ТЭЦ и другими проектами.



Бывший премьер-министр Сапар Исаков выступил с последним словом на судебном процессе по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Исаков сказал, что те, кто сидит с ним на скамье подсудимых, ни в чем не виноваты, их арестовали только потому, что власть не могла сделать виновным его одного. По словам бывшего премьера, все находятся в СИЗО десять месяцев без единого доказательства их вины.

"Я хочу, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков услышал меня. Возможно, я начал укорять его по незнанию. Возможно, его тоже обманули. Поэтому я хочу, чтобы Жээнбеков сам услышал меня", — сказал Исаков.

Он напомнил, что проект модернизации столичной ТЭЦ одобрили комитеты Жогорку Кенеша, коалиция большинства, а объект сдали в эксплуатацию, когда Жээнбеков был премьер-министром. Исаков отметил, что чувствует, — судья намерен вынести строгий приговор.

Почему ТЭЦ не является причиной смога в Бишкеке, объяснил главный энергетик

"Я горжусь реконструкцией ТЭЦ и реализацией других проектов. В Центральной Азии еще не строили ТЭЦ дешевле, чем в Бишкеке. Я напористый и сильный человек — буду бороться до конца. Перед народом я чист и ничего не стесняюсь", — заявил экс-премьер.

Процесс проходит в Свердловском районном суде Бишкека. Среди подсудимых, кроме Исакова, значатся Жанторо Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Бримкулов, Айбек Калиев, Ольга Лаврова. Обвиняемым предоставляют последнее слово перед вынесением приговора.



sputnik.kg