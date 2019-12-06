Садыру Жапарову ко дню рождения привезут в колонию сладости

Заключенному экс-депутату исполнился 51 год. Кто его навестит?
У осужденного экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова сегодня день рождения. Ему исполнился 51 год.
Адвокат бывшего парламентария Шарабидин Токтосунов рассказал Vesti.kg, что поздравлять Жапарова в колонию сегодня отправятся не только родственники, но и члены народного штаба политика.
- Сторонники и родственники поздравляют сегодня, а я навещу его завтра, - сказал юрист. - В качестве подарка зарежем ягненка и отвезем сладости.
Напомним, в прошлом году к юбилею Жапарова была выпущена книга «Садыр жана чындык», написанная его адвокатом.
Садыр Жапаров был признан виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники тогдашнего главы Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам заключения в колонии усиленного режима.
Позже Верховный суд частично удовлетворил заявление адвоката Жапарова и сократил срок заключения на полтора года в связи со вступлением в силу новых кодексов.
На сегодняшний день сторонники экс-депутата собирают подписи людей с требованием освободить заключенного политика.
VESTI.KG
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