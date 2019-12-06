Расследование СМИ — кого ГКНБ вызывал на допрос и кого ждет еще

Среди допрошенных — нынешние и бывший депутаты парламента. На допрос также ждут журналистов, под арестом находится бывший генконсул КР в Стамбуле.



В Госкомитете национальной безопасности рассказали, кого вызывали на допрос в рамках досудебного производства по факту угроз жизни предпринимателя Айеркена Саймаити.

Уже допрошены депутаты ЖК Алтынбек Сулайманов и Дуйшон Торокулов. В соцсетях появились их фото с Саймаити, который был убит 10 ноября в Стамбуле. Сам Сулайманов заявил, что знал бизнесмена еще 10 лет назад.

Кроме них, были допрошены экс-депутат Ширин Айтматова и бывший зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов.

Теперь следователь ждет журналистов Али Токтакунова и Ыдырыса Исакова, которые сейчас находятся за границей. Под арестом находится бывший генеральный консул КР в Стамбуле Эркин Сопоков.

Убийство Саймаити

10 ноября в Стамбуле убили бизнесмена Айеркена Саймаити. В него стреляли в кафе, после чего туда приехали полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице. На месте убийства находился автомобиль Range Rover с консульскими номерами 34 CC 2092. Его эвакуировали сотрудники правоохранительных органов.

На вопрос, принадлежит ли внедорожник генконсульству Кыргызстана в Стамбуле, в МИД 11 ноября ответили, что "это были подложные номера". В соцсетях сообщали, что машина принадлежала генконсулу Эркину Сопокову. 12 ноября его уволили. Выяснилось, что на месте действительно было авто Сопокова, но тот не смог объяснить, как и почему оно там оказалось.

Турецкие СМИ сообщали, что по подозрению в убийстве задержаны два кыргызстанца и сириец. "Кыргызстанцев" зовут Hüseyin Ahmetaliyev (Хусейн Ахметалиев) и Abdullah Enver (Абдуллах Энвер), а сирийца — Ali Isbeh (Али Исбех). Однако Государственная регистрационная служба КР заявила, что подозреваемые не являются гражданами Кыргызстана.

По данным прессы, задержанные рассказали, что убили Саймаити из-за его финансовых проблем в Кыргызстане.

Имя бизнесмена Айеркена Саймаити фигурировало в расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где утверждается, что семья бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Райыма Матраимова вывела за границу крупную сумму. В материале говорится, что в выводе средств участвовал Саймаити. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями расследует дело. В рамках следствия проверено движение средств Айеркена Саймаити.

sputnik.kg