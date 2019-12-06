ГКНБ допросил Матраимова по делу Саймаити. Досудебное производство продолжается

ГКНБ допросил Райымбека Матраимова по делу убитого Айеркена Саймаити. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Напомним, 29 ноября экс-зампредседателя таможенной службы Райымбек Матраимов был вызван на допрос в качестве свидетеля. Комментировать он что-либо отказался. Вчера, 5 декабря, в WhatsApp начали активно распространять сообщение, что Райымбека Матраимова водворили в СИЗО ГКНБ. Однако это оказалось фейком - на сайте одного из информационных агентств такой новости не было. ГКНБ оказался недоступен для комментариев.
Сегодня, 6 декабря, в ГКНБ отметили, что досудебное производство по материалам журналистского расследования продолжается.
Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч. 1 "Покушение на убийство" УК КР по материалам журналистского расследования.
В рамках досудебного производства были допрошены в качестве свидетелей депутаты ЖК КР Алтынбек Сулайманов, Дуйшон Торокулов, экс-депутат Ширин Айтматова, экс-заместитель председателя ГТС КР Райымбек Матраимов.
После производства необходимых следственных действий с участием экс-консула КР в Стамбуле (Турция) Эркина Сопокова он был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР. Также в качестве свидетелей на допрос приглашены журналисты "Азаттык медиа" Мухаммедали (Али) Токтакунов и Ыдырыс Исаков.
"В целях обеспечения всестороннего и объективного расследования проводятся все необходимые следственные действия. О ходе расследования ГКНБ будет постоянно информировать общественность", - заверили в ведомстве.
Напомним, 21 ноября было опубликовано расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop о коррупции на кыргызстанской таможне, которая была частью деятельности уйгурского мультимиллионера Хабибулы Абдукадыра и членов его семьи. В этом расследовании фигурируют имена Айеркена Саймаити, убитого в Стамбуле, и экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. В расследовании утверждается, что Айеркен Саймаити отмыл $700 млн через Кыргызстан.
Общество потребовало реакции от властей. Аппарат президента прокомментировал, что никаких общих дел у президента и миллионера Хабибулы Абдукадыра не было. 25 ноября гражданское общество провело в Бишкеке мирную акцию против коррупции.
3 декабря вышло третье расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop о теневых курьерах, вывозящих миллионы из страны.
kaktus.media
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