ГКНБ: Досудебное производство по материалам журналистского расследования продолжается

Кого уже допросили по делу, связанном с убийством Саймаити?

Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой в АИСЕРПП по статье 39 и 130 ч.1 (Покушение на убийство) УК КР по материалам журналистского расследования.

В рамках досудебного производства были допрошены в качестве свидетелей депутаты ЖК КР Алтынбек Сулайманов, Дуйшен Торокулов, экс-депутат Ширин Айтматова, экс-заместитель председателя ГТС Раимбек Матраимов.

После производства необходимых следственных действий с участием экс-консула КР в Стамбуле Эркина Сопокова, он был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.

Также, в качестве свидетелей на допрос приглашены журналисты «Азаттык медиа» Мухамедали (Али) Токтакунов и Ыдырыс Исаков.

В целях обеспечения всестороннего и объективного расследования проводятся все необходимые следственные действия. О ходе расследования будем постоянно информировать общественность.

VESTI.KG